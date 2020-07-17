2019 yılında 4 bin 452 kişi yurt dışından Aydın'a göç etti - Son Dakika

2019 yılında 4 bin 452 kişi yurt dışından Aydın'a göç etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı uluslararası göç istatistiklerini yayınladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı uluslararası göç istatistiklerini yayınladı. Açıklanan verilere göre, 4 bin 452 kişi yurt dışından Aydın'a göç etti.

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TÜİK verilerine göre, Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54,4'ünü erkekler, yüzde 45,6'sını ise kadınlar oluşturdu.


Yurt dışından Aydın'a göçler bir önceki yıla göre artış gösterdi. 2018 yılında bin 940 erkek ve 2 bin 180 kadın olmak üzere 4 bin 120 kişi yurt dışından Aydın'a, bin 312 erkek ve bin 250 kadın olmak üzere 2 bin 562 kişi Aydın'dan yurt dışına göç etti. Bu sayı 2019 yılında ise 2 bin 148 erkek ve 2 bin 304 kadın olmak üzere 4 bin 452 kişi yurt dışından Aydın'a, 974 erkek ve 986 kadın olmak üzere bin 960 kişi de Aydın'dan yurt dışına göç etti.


2018 yılında Aydın'ın nüfusu 1 milyon 97 bin 746 kişi iken, 2019 yılında 1 milyon 110 bin 972'ye çıktı. - AYDIN

Türkiye İstatistik Kurumu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2019 yılında 4 bin 452 kişi yurt dışından Aydın'a göç etti - Son Dakika
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