2019 yılında 6 bin kişiye 'Narko Rehber' eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2019 yılında 6 bin kişiye 'Narko Rehber' eğitimi verildi - Son Dakika

2019 yılında 6 bin kişiye 'Narko Rehber' eğitimi verildi

6 saat önce

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019 yılında 'Narko Rehber' Projesi kapsamında 5 bin 843 kişiye eğitim verildi.

2019 yılında 6 bin kişiye 'Narko Rehber' eğitimi verildi, System.String[]

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019 yılında 'Narko Rehber' Projesi kapsamında 5 bin 843 kişiye eğitim verildi.


Yerel yönetimlerin uyuşturucu ile mücadelede etkin kullanımının sağlanması uyuşturucu ile mücadele de toplumun desteğini almak amacıyla, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü "TUBİM" Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) görevlilerince 'Narko Rehber' projesi kapsamında 2019 yılı içerisinde çeşitli kurum görevlilerine ve vatandaşlara proje kapsamında düzenlenen 83 faaliyetle 5 bin 843 kişiye seminer düzenlendi.


Proje kapsamında vatandaşlara, uyuşturucu ile mücadeleye katkı sağlamaları, uyuşturucu ile mücadelenin önemi, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar, bağımlı şahısların topluma kazandırılması, ihbar etme konusunda kolluk kuvvetleri ile nasıl irtibata geçecekleri, uyuma aplikasyonunun vatandaşlarımız tarafından kullanımının arttırılması konularında bilgilendirme yapıldı. - ADIYAMAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:31 Kaynak: İHA
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