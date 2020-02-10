"2019 yılında 630 bin ton nohut, 44 bin ton yeşil mercimek üretildi"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Nitekim son iki yılda nohut ekim alanlarımız yüzde 32, yeşil mercimek ekim alanlarımız yüzde 72 oranında artmış, üretimimiz ise 2019 yılında 2017 yılına göre nohutta yüzde 34 artışla 630 bin tona, yeşil mercimekte yüzde 45 artışla 44 bin tona yükselmiştir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, her yıl 10 Şubat'ta kutlanılan Dünya Bakliyat Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Dünyada 2 milyardan fazla insan için protein kaynağı olan yemeklik baklagillerin, insan beslenmesindeki bitkisel proteinlerin yüzde 22'sini, karbonhidratların yüzde 7'sini, hayvan beslenmesindeki proteinlerin yüzde 38'ini, karbonhidratların ise yüzde 5'ini sağladığını belirten Pakdemirli, "Ülkemiz baklagillerin gen merkezi olup, tarla bitkileri ekim alanları içinde tahıllardan sonra ikinci sırada gelmektedir. Baklagiller, istihdama olan katkıları, ihracat potansiyelleri, ekim nöbetine kolayca girebilmeleri, nadas alanlarının azaltılmasında etkili olmaları, besin değeri yönünden zengin olmaları nedeniyle üretim ve tüketimde önemli bir ürün grubudur" ifadelerine yer verdi.

Üretim avantajının olduğu bu ürünlerde ihracatçı konuma gelebilmek için 2017 yılına kadar 300 TL/ton olan pirim desteklerini, 2018 yılından itibaren 500 TL/ton olarak vermeye başladıklarını vurgulayan Pakdemirli, "Ayrıca 25 yıl aradan sonra TMO'nun görev alanına bakliyat ürünlerini dahil ederek alım garantisi vermeye başladık. Tüm bu politikalar sayesinde nohut ve yeşil mercimek üretimimiz rekor seviyelere çıkmıştır. Nitekim son iki yılda nohut ekim alanlarımız yüzde 32, yeşil mercimek ekim alanlarımız yüzde 72 oranında artmış, üretimimiz ise 2019 yılında 2017 yılına göre nohutta yüzde 34 artışla 630 bin tona, yeşil mercimekte yüzde 45 artışla 44 bin tona yükselmiştir. Özellikle nohutta artan üretim sayesinde ülkemiz net ihracatçı konumuna gelmiştir. Nohut ihracatımız; 2017 yılında 23 bin ton iken 2018 yılında 117 bin tona, 2019 yılında ise 127 bin tona yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

(İHA)