2019 yılında 9 bin 46 çiftçiye enerji desteği sağlandı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2019 yılında 44 sulama kooperatifine bağlı 9 bin 46 çiftçiye 5 milyon 850 bin TL'lik enerji desteği sağladı. Yeni kurulacak enerji santralleri ile 2020 yılında 12 milyon liralık destek hedefleniyor.



Büyükşehir Belediyesi, güneş tarlalarından yıl boyunca 6.800.000 kWh elektrik üretilerek, 44 sulama kooperatifine bağlı 9 bin 46 çiftçiye 5 milyon 850 bin TL'lik enerji desteği sağlandı. Antalyalı çiftçilere geçtiğimiz yıl enerji, sulama tesisi, sulama borusu yardımı gibi toplam 8.5 milyon liralık destek sağladıklarını belirten Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Cemal Kafa, 2020 hedefleri ile ilgili bilgi verdi.



Tarımsal sulama kooperatifleri ile sürdürülen ortak çalışma ile Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilerimize ücretsiz elektrik desteğinin sürdüğünü belirten Kafa, "Tarımsal sulama kooperatiflerimizden bu yöndeki talep artıyor. Şu an 44 kooperatifimize bu desteği sağlayabiliyoruz. Daha fazla kooperatife bu desteği sağlamak için yeni santral yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in talimatlarıyla bu yöndeki planlamamızı tamamladık. 2020 yılında kuracağımız yeni santralle güneş enerji santrallerimizden 8.429.00 kWh enerji üreterek çiftçilere toplam da 12 milyon TL'lik bir destek sunmayı hedefliyoruz" dedi. - ANTALYA