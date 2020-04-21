2019 yılında ABD'de günde 8,5 bin kişi öldü - Son Dakika
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2019 yılında ABD'de günde 8,5 bin kişi öldü

6 saat önce

ABD'de çeşitli nedenlerden dolayı geçen yıl 3,1 milyon kişi öldü.

2019 yılında ABD'de günde 8,5 bin kişi öldü, System.String[]

ABD'de çeşitli nedenlerden dolayı geçen yıl 3,1 milyon kişi öldü. Ülkede 2019 yılında ölüm oranı 1000 kişi başına 9 olarak gerçekleşti. Geçen yıl günde yaklaşık 8,5 bin can kaybı yaşanırken, ölüm vakaları yüzde 23 oranla en fazla kalp hastalıklarından kaynaklandı.


Covid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de bilanço her geçen gün artıyor. Son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 792 bin 938'e yükselirken 42 bin 518 kişi öldü. Hafta sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanında sokağa çıkma kısıtlamalarını protesto gösterileri düzenlendi. Binlerce gösterici eyalet yetkililerinden, koronavirüs salgınına karşı konulan kısıtlamalarını kaldırmalarını ve ekonomik faaliyetleri yeniden başlatmalarını istedi.


Geçen yıl günlük 8 bin 494 kişi öldü


Öte yandan vaka ve ölüm sayısı ile Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) merkez üssü konumuna gelen ABD'de 2019 yılında yaklaşık 3,1 milyon kişi öldü. Ortalamalara göre ABD'de geçen yıl bir günde 8 bin 494 kişi hayatını kaybetti. Ölüm oranının 1000 kişide 9 olduğu 329 milyon nüfuslu ülkede, geçen yıl ateşli silah kullanımı nedeniyle 38 bin 800, gripten ötürü de 80 bin civarında can kaybı yaşanıyor.


En büyük neden kalp hastalığı


ABD'de en fazla ölüm yüzde 23 oranında kalp hastalıklardan dolayı yaşandı. İkinci en büyük neden yüzde 21 kanser olarak görülürken, kazalar, kronik alt solunum yolu hastalıkları ve inme izledi. Devam eden listede alzaymır, diyabet, grip ve zature gelirken, en fazla ölüm nedeni sıralamasında intihar son sırada yer aldı.


Üç yılda yüzde 10 artış


2017 yılında ölüm sayısının 2,8 milyon olduğu ülkede bu oran 2019'da yüzde 10 artarak 3,1 milyona ulaştı. Ülkede ortalama yaşam süresi ise 78 yıl olarak görülüyor. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 11:58 Kaynak: İHA

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