2019 yılında Bilecik'te 477 proje uygulandı - Son Dakika

Bilecik Valisi Vali Bilal Şentürk, 2019 yılında kentte 477 adet projenin uygulandığını anlatarak, "2019 yılı sonu itibariyle bunların 308 adedi gerçekleştirilmiş ve tamamlanmıştır. 105 adedinde çalışmalar devam ediyor, 9 adedi ihale aşamasında, 1 adedinde ihale yapılmış ve 54 adedinde ise henüz işe başlanmamış. Bu projelerin toplam değeri 1 milyar 927 milyon 903 bin liradır" dedi.



Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Vali Bilal Şentürk başkanlığında yapıldı. Toplantıda, kış sezonunda proje bazında hazırlıkların iyi değerlendirerek, iş sezonu açıldığında projelerin tamamlanması gerektiğinin altını çizildi.



"Vatandaşımızın iç içe memnuniyetini sağlayarak hizmet sunma anlayışı içerisinde olacağız"



Yürütülen çalışmaların birbirini tamamlamasının önemli olduğu vurgusunu yapan Vali Şentürk, "Tamamlanan çalışmaların ve projelerin bölge bazlı bize iletilmesi ve vatandaşlarımızın da doğru ve seri bir şekilde bilgilendirilmesinin yerinde olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar hizmet etmiş kamu kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. 2020 yılında da kamu hizmet standartlarının yukarıya çıkarılması noktasında birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yapılan çalışmaların halka doğru anlatılması ve vatandaşın memnuniyetinin de sağlanması önemli. Temel yönetim felsefemiz, genel kamu hizmet standardının yükseltilmesi ve devletimizle vatandaşımızın iç içe memnuniyetini sağlayarak hizmet sunma anlayışı içerisinde olacağız." dedi.



"2019 yılında bunlara tahsis edilen ödenek miktarı 530 milyon 623 bin liradır"



Bilecik genelinde birçok projenin yer aldığını ve 2019 yılında 477 adet projenin uygulandığını bildiren Vali Şentürk, "2019 yılı sonu itibariyle bunların 308 adedi gerçekleştirilmiş ve tamamlanmıştır. 105 adedinde çalışmalar devam ediyor, 9 adedi ihale aşamasında, 1 adedinde ihale yapılmış ve 54 adedinde ise henüz işe başlanmamış. Bu projelerin toplam değeri 1 milyar 927 milyon 903 bin liradır. 2019 yılında bunlara tahsis edilen ödenek miktarı 530 milyon 623 bin liradır. Bu dönem sonuna kadar 416 milyon 418 bin lira harcanarak yaklaşık yüzde 79 harcama oranı gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.



Bilecik'in en büyük sorunu alan Bilecik- Yenişehir karayolu hakkında bilgi veren Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel, yol çalışmasını yılsonunda tamamlamayı hedeflediklerini söyleterek, "Geçtiğimiz aylarda yeniden ihale edile edilen Bilecik-Yenişehir yoluyla ilgili son durum yer tesliminin yapıldı ve müteahhitler çalışmalara başladı. Bu yolu yılsonunda bitirmeyi hedefliyoruz" dedi



"Yenişehir yolunun bir an evvel bitirilmeli"



Vali Bilal Şentürk ise, Yenişehir yolunun bir an evvel bitirilmesini istediklerini belirterek, "Bu yol Bilecik için artık bir kader meselesi olmuş durumda. En kısa zamanda bitsin istiyoruz" ifadelerini kullandı.



İlçe kaymakamları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, 2019 yılı yatırımları ve 2020 yılı projeleri, yatırımcı kuruluşlar tarafından anlatılmasının ardından toplantı sona erdi. - BİLECİK