Son Dakika Haberleri: 2019 yılında bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu
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2019 yılında bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu

1 saat önce

2019 yılı için en düşük bilirkişilik ücreti 220 lira, en yüksek ise 580 lira olarak belirlendi.

2019 yılında bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu, System.String[]
2019 yılı için en düşük bilirkişilik ücreti 220 lira, en yüksek ise 580 lira olarak belirlendi.

2019 yılı için bilirkişilik asgari ücretleri belli oldu. Adalet Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan 2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi tebliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Buna göre, bilirkişilere icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında, sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde, icra hukuk ve icra mahkemelerinde görülen iş ve davalar ile cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için bu yıl 220'şer lira ödenecek. Bilirkişiler, sulh ceza hakimliklerinde görülen işler kapsamında da 220 lira alacak.

Asliye hukuk, asliye ceza, idare ve vergi mahkemelerindeki davalar ile buralarda görülen işlerle ilgili 365'er lira alacak bilirkişilere, aile, iş ve kadastro mahkemelerindeki iş ve davalar için de 290 lira ücret ödenecek. Bilirkişilere, ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 440 lira ödeme yapılacak.

Bilirkişilere bölge adliye mahkemelerinde görülen dava ve işlere ilişkin 465 lira ücret verilecek olup, Yargıtay ile Danıştay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalar ve işler için 580 lira ödeme yapılacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:59 Kaynak: İHA
Ekonomi
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