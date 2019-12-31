2019 yılında BİST100 yüzde 25.37, dolar yüzde 12.5 yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 2019 yılında BİST100 yüzde 25.37, dolar yüzde 12.5 yükseldi - Son Dakika Ekonomi

2019 yılında BİST100 yüzde 25.37, dolar yüzde 12.5 yükseldi

6 saat önce

Güne yüzde 0.28 artışla 115 bin 72 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 114 bin 418 puanı ve en yüksek 115 bin 312 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.29 düşüşle 114 bin 424 puanda tamamladı.

2019 yılında BİST100 yüzde 25.37, dolar yüzde 12.5 yükseldi, System.String[]

Güne yüzde 0.28 artışla 115 bin 72 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 114 bin 418 puanı ve en yüksek 115 bin 312 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.29 düşüşle 114 bin 424 puanda tamamladı. Böylece, 2018 yılını 91 bin 270 puanda tamamlayan BIST100'ün yıllık artışı yüzde 25.37'ye ulaştı.

Döviz piyasasında 2018 yılını 5.29 lirada kapattıktan sonra, 2019 yılını da 5.95 lirada geride burakan doların lira karşısındaki yıllık artışı da yüzde 12'yi aşarak yüzde 12.5'i buldu.

BİST Bankacılık Endeksi de, gün içinde en düşük 159 bin 969 puanı ve en yüksek 161 bin 943 puanı gördükten sonra, yüzde 0.70 düşüşle 160 bin 168 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi spot kapanışta yüzde 12.21 düzeyinde, iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik getirisi spot piyasada ve valörde yüzde 11.70 oldu.

Piyasalarda Cuma günü açıklanacak 2019 yılı enflasyon verisi bekleniyor. Baz etkisinin, Kasım ayında tersine etki ettmesiyle yeniden yukarıya dönerek iki haneye yükselen Tüketici Fiyatları Endeksi'nin, 2019 yılında yüzde 11.5 - 12.0 dolayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Kapanış öncesi işlemlerde;

dolar en düşük 5.9419 lira ve en yüksek 5.9522 lirayı gördükten sonra, 5.95 - 5.96 lira aralığında,

euro en düşük 6.6569 lira ve en yüksek 6.6902 lirayı gördükten sonra, 6.68 - 6.69 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7988 lira ve en yüksek 7.8671 lirayı gördükten sonra 7.86 – 7.87 lira aralığında hareket ediyor.


Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor
Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi

Son Dakika Haberleri
00:14 İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde yeni düzenleme - Son Dakika Ekonomi
00:14 Marmara Adası'nda kopan elektrik hatları 48 saatte onarılacak - Son Dakika Ekonomi
23:45 Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor - Son Dakika Ekonomi
21:58 Türk İş Genel Başkanı Atalay, yerin -560 metre altına indi - Son Dakika Ekonomi
20:33 Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu - Son Dakika Ekonomi
18:14 KARDEMİR'den 1 milyon 750 bin liralık çevre yatırımı - Son Dakika Ekonomi
09:04 Vali Kaymak: "Yeni sanayi bölgesi ve Çarşamba Şeker Fabrikası Samsun'a büyük katkı sağlayacak" - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 00:42:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2019 yılında BİST100 yüzde 25.37, dolar yüzde 12.5 yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]