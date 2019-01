2019 Yılında Bitcoin Alırken Bilmeniz Gereken 5 Şey, Bitcoin Nasıl Alınır?

2019 yılında Bitcoin almadan önce bilmeniz gereken 5 şey2019 yılında Bitcoin Alırken Bilmeniz Gereken 5 şey DSX bu konuda sizi uyarıyor. İngiltere merkezli kripto para borsası DSX (Digital Securities Exchange)'in bu konuda tavsiyesi neler? Bitcoin ve türevi kripto paralar devletler, bankalar ve teknoloji devlerinin de desteğiyle 2019 yılına hızlı bir giriş yapıyor. Blockchain teknolojisinin kullanım alanıysa günden güne genişliyor. Peki ilk kez alım yapacak bir kripto para kullanıcısının 2019 yılında nelere dikkat etmesi gerekiyor?2008 yılında ilk kez Satoshi Nakamoto tarafından ortaya atılan Bitcoin fikri; aradan geçen 11 yıl içinde dünyanın en büyük fenomenlerinden biri haline geldi. Ödeme süreçlerini kökten değiştiren bu yeni sistemin, zamanla geleneksel paranın yerine geçeceği öngörülüyor. Devletler, bankalar, firmalar ve tüketiciler işlemlerini kripto parayı hızla benimsiyor. Girişimciler, kripto paranın altyapısını oluşturan blockchain teknolojisini kullanarak yeni ürün ve hizmetler geliştirmenin yollarını arıyor. Pazar her geçen gün büyürken, Türkiye 'de Türkçe dil desteği ve TL ile işlem olanağı sunan kripto para borsası DSX'in CEO 'su Mike Rymanov, 2019 yılında Bitcoin almayı düşünenlerin bilmesi gereken 5 konuyu detaylandırdı:1- Kripto teknolojiler geleceği şekillendiriyorBitcoin ve türevi dijital para birimleri, kullanıcılara merkezi olmayan blockchain altyapısı üzerinden hizmet veriyor. Tüm işlemlerin şifrelenerek koruma altına alındığı bu altyapı, devlet ya da bankalar tarafından kontrol edilemiyor. İşlemlerin aracısız bir şekilde, direkt olarak kullanıcılar arasında yapılması, transfer işlemlerindeki kesintileri minimuma indiriyor. Devletlerin getirdiği sayısız düzenleme sayesinde dijital para birimlerinin kullanım alanı günden güne genişliyor. Bankalar teknolojiyi kendi ödeme sistemlerine dahil ederken, Facebook gibi teknoloji devleri ise kendi kripto paralarını çıkarmak için yeni çalışma ekipleri kuruyor.2- İyi yapılan ihtiyaç analizi kazanç getiriyorTüm piyasalarda olduğu gibi, yatırımcıların Bitcoin piyasalarında da dikkatli davranmaları gerekiyor. Fiyatlardaki hızlı değişimler, kısa vadeli planlar yapan yatırımcıların başarısız olma olasılığını artırıyor. Bu yüzden kripto para almak yapmak isteyen bir kullanıcının, sektöre ve tüketicilere yönelik ihtiyaçları iyi analiz etmesi gerekiyor. Bu analizler ışığında atılan yavaş ama etkili adımlar, yatırımcılar için daha iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kripto para alımının düşük miktarlarda ve kontrollü bir şekilde yapılması, hızlı fiyat değişimlerine karşı koruma sağlıyor.3- Profesyonellerle çalışmak güvenliği artırıyorKripto paralar devlet ya da bankaların güvencesi altında olmadığından, kullanıcıların yatırım yapacakları kripto paranın güvenliğini derinlemesine araştırması gerekiyor. Bu sadece kripto paralara özgü bir durum değil; iyi korunmayan her sistemin saldırıya uğrama potansiyeli bulunuyor. Bu yüzden diğer sektörlerde olduğu gibi, kripto para sektöründe de kullanıcıların sistem güvenliği hakkında detaylı bilgi sahibi olması gerekiyor. Sayısı sürekli artan düzenlemeler gelişen teknolojiyle birlikte, tüketicilerin dijital dünyadaki güvenlik seviyesini her geçen gün artıyor. Tüm bunlara rağmen, yatırımcıların yine de tedbiri elden bırakmaması ve alım-satım süreçlerinde profesyonellerle çalışmayı tercih ederek varlıklarını güvence altına almaları gerekiyor.4- Güncellemeleri takip etmeyen fırsatları kaçırıyorKripto para piyasaları, yapıları gereği kısa sürede büyük değişimlere sahne olabiliyor. Teknoloji devlerinden birinin yeni bir blockchain ekibi kurması bile sektördeki dengelerin aniden değişmesine sebep olabiliyor. Bu sebeple kripto para alıcılarının dünya gündemini, blockchain teknolojilerindeki yenilikleri ve devlet destekli düzenlemeleri yakından takip etmeleri gerekiyor. Bu koşulları sağlayan kullanıcılar, tüketicilerin neye ihtiyaç duyduğunu iyi analiz ederek, yüksek başarı potansiyeline sahip girişimlere herkesten önce yatırım yapma olanağı kazanıyor. Blockchain platformu üzerinde geliştirilen ürün ve hizmet sayısının hızla arttığı şu günlerde yatırımcıların bu fırsatları iyi değerlendirmeleri gerekiyor.5- Uzun vadeli düşünenler kazanıyorBitcoin ve diğer kripto paralara yapılan yatırımlara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Devletler, bankalar, enstitüler ve teknoloji devleri kripto paralarla yapılan işlemlerin iyileştirilmesi için birlikte çalışıyor. Sayısı hızla artan devlet düzenlemeleri, bankaların blockchain teknolojisini kendi süreçlerine entegre etmesi ve teknoloji devlerinin yeni blockchain ekipleri kurmaları gibi gelişmeler, Bitcoin ve diğer kripto paraların önümüzdeki yıllarda da dünya gündeminde kendine yer bulacağını gösteriyor. 2019 yılında sektöre girmeyi düşünen kullanıcıların, zamanın getireceği yenilikler karşısında sabırlı olmaları ve alım-satım süreçlerini de buna göre planlamaları gerekiyor.2019 yılında Bitcoin Alırken Bilmeniz Gereken 5 şey