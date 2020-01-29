2019 yılında Bursa'da 210 yaban hayvanı doğa ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2019 yılında Bursa'da 210 yaban hayvanı doğa ile buluştu - Son Dakika

2019 yılında Bursa'da 210 yaban hayvanı doğa ile buluştu

19 dakika önce

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine 2019 yılı içerisinde gelen yaralı, hasta ve doğada zarar görmüş yaban hayvanları tedavi edilerek doğaya salındı.

2019 yılında Bursa'da 210 yaban hayvanı doğa ile buluştu, System.String[]

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine 2019 yılı içerisinde gelen yaralı, hasta ve doğada zarar görmüş yaban hayvanları tedavi edilerek doğaya salındı.


Bursa sınırları içerisinde zarar görmüş yaban hayvanları Kurtarma Merkezinde Uzman Veteriner Hekimi Azizcan Sezer ve Veteriner Hekimi Nihal Bilgici Yıldız tarafından tedavilerinin ardından gözlem altına alındı. Gözlemlerin ardından sağlığına kavuşan 210 yaban hayvanı doğaya salındı. 28 adet yaban hayvanı da doğaya dönemeyecek durumda olduğundan Bursa Hayvanat Bahçesine yerleştirildi. - BURSA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bursa, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan kuş kaçakçısına 95 bin lira ceza kesildi!
Genç kız, annesinin satacağını öğrendiği evi ateşe verdi Son dakika: Akdeniz'de Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem Türkiye beşik gibi sallanırken Meclis, deprem araştırma önergesini reddetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 09:22:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2019 yılında Bursa'da 210 yaban hayvanı doğa ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]