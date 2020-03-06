2019 yılında cinayete kurban giden 474 kadının anısı hatıra ormanında yaşayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2019 yılında cinayete kurban giden 474 kadının anısı hatıra ormanında yaşayacak - Son Dakika

2019 yılında cinayete kurban giden 474 kadının anısı hatıra ormanında yaşayacak

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 2019 yılında cinayete ve aile içi şiddete kurban giden 474 kadın anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

2019 yılında cinayete kurban giden 474 kadının anısı hatıra ormanında yaşayacak, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 2019 yılında cinayete ve aile içi şiddete kurban giden 474 kadın anısına hatıra ormanı oluşturuldu.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu iş birliği ile Batıkent Çakırlar Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, şiddete uğrayarak hayatını kaybeden 474 kadın anısına fidan dikildi.

Etkinliğin amacının hayatını kaybeden kadınları unutmamak ve unutturmamak olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, "Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet, toplum olarak çok acı verici ve hepimizi derinden etkiliyor. Başta ülkemiz kadınları olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde kadınlar şiddete maruz kalmasın. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Başkentli kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, katılımcılar kadına karşı şiddetin son bulması ve kadın haklarının korunmasına yönelik dileklerini dile getirdi. Bebeği ile fidan dikmeye gelen Seçil Urgun, 8 Mart'ın böyle kutlanmasının kadınlar için umut verici olduğunu belirtti. Urgun, kadınların her zaman güçlü olması gerektiğini ifade etti.

Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ayrıca Belpa A.Ş'de çalışan kadınlara yönelik seminer düzenlendi. Kadın Sağlığı Semineri'ne Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş da katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:32 Kaynak: AA
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