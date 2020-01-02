2019 yılında Darıca'da bin 411 çift evlendi - Son Dakika
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2019 yılında Darıca'da bin 411 çift evlendi

6 saat önce

Darıca Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2019 yılında evlilik işlemleri için başvuran toplam bin 411 çiftin resmi nikahını kıydı.

2019 yılında Darıca'da bin 411 çift evlendi, System.String[]

Darıca Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2019 yılında evlilik işlemleri için başvuran toplam bin 411 çiftin resmi nikahını kıydı.


Darıca Belediyesi'nin verilerine göre 2019 yılı içerisinde ilçede bin 411 çifte nikah kıyıldı. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi içerisinde yer alan modern nikah salonlarında kıyılan nikahlarda yeni evli çiftlere takı töreni ve fotoğraf çektirmek için özel alanlar da yer alıyor. Mutlu bir yuva kurmak için Darıca Belediyesi'ne başvuran çiftleri Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zaman zaman yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak oldu.


Vatandaşların isteklerini kırmayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, genç çiftlerin kimi zaman nikah akitlerini gerçekleştirirken, kimi zaman da nikahlarına şahitlik ederek en mutlu günlerinde yeni evli çiftlerin yanında oldu. - KOCAELİ

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:07 Kaynak: İHA
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