2019 yılında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat yapılan ülke ise Rusya oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 2019 yılında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat yapılan ülke ise Rusya oldu - Son Dakika Ekonomi

2019 yılında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat yapılan ülke ise Rusya oldu

13 dakika önce

2019 yılında ihracat 171,5 milyar dolar olurken, ithalat ise 202,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl, en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ihracat yapılan ülke ise Rusya oldu.

2019 yılında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat yapılan ülke ise Rusya oldu, System.String[]

Geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılında bir önceki yıla göre %2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar, ithalat ise %9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, en fazla ithalat yapılan ülke ise Rusya oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

2019 yılında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 15 milyar 435 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 870 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 300 milyon dolar ile İtalya, 8 milyar 999 milyon dolar ile Irak ve 8 milyar 58 milyon dolar ile ABD takip etti. İhracatta ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,7'sini oluşturdu.

EN FAZLA İTHALAT YAPILAN ÜLKE RUSYA OLDU

İthalatta ise Rusya ilk sırayı aldı. Rusya'dan yapılan ithalat 2019 yılında 22 milyar 454 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 18 milyar 497 milyon dolar ile Çin, 17 milyar 976 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 186 milyon dolar ile ABD ve 8 milyar 612 milyon dolar ile İtalya izledi. İthalatta ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,8'ini oluşturdu.

Almanya, İhracat, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:24 
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