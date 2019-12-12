2019 yılında Google'da en çok hangi kelimeler arandı? - Son Dakika
Son Dakika Dünya 2019 yılında Google'da en çok hangi kelimeler arandı? - Son Dakika Dünya

2019 yılında Google'da en çok hangi kelimeler arandı?

6 saat önce

İnternetin en sık kullanılan arama motoru Google, 2019 yılında en çok aranan kelimeleri açıkladı. Türkiye'de listelerin başını "İstanbul Seçim Sonuçları 2019" araması aldı. Yıl boyunca en çok aranan kişi ise kadın cinayetine kurban giden Emine Bulut oldu

2019 yılında Google'da en çok hangi kelimeler arandı?, System.String[]

İnternetin en sık kullanılan arama motoru Google, 2019 yılında en çok aranan kelimeleri açıkladı. Türkiye'de listelerin başını "İstanbul Seçim Sonuçları 2019" araması aldı. Yıl boyunca en çok aranan kişi ise kadın cinayetine kurban giden Emine Bulut oldu.


Google'ın 2019'un trendlerini açıkladığı listelerde yıl boyunca Türkiye gündemini oluşturan konular yer aldı. Genel aramalarda ilk 10 şöyle sıralandı Açıklaması

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Emine Bulut, Türkiye, Google, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:01 
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