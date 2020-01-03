2019 yılında hava ambulansı verimli bir şekilde kullanıldı - Son Dakika

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan helikopter ambulans, ayda 30 uçuş ile şehrin en ücra noktalarından hastaların imdadına koşmaya devam ediyor.



2019 yılında hava ambulansını uzak ilçelerdeki acil hastalar, toplu trafik kazaları gibi olaylarda verimli bir şekilde kullandıklarını ifade eden İl Sağlık Müdürlüğü 112 Başhekimi Figen Gürbeden; "Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı olarak 2009 yılından beri helikopter ambulansımız ile de halkımıza hizmet ediyoruz, kara ambulanslarımız ile birlikte. Gerektiği zaman uçak ambulanslarımızı da Ankara'dan talep ediyoruz, onlar da hasta transferinde bize yardımcı oluyorlar. Bu yıl da yine helikopter ambulansımızı verimli bir şekilde kullandık. Helikopter ambulansımızı uzak ilçelerdeki acil olan sevklerimizde, kara ambulansı ile ulaşımın zor olduğu bölgelerde, toplu trafik kazalarında elimizden geldiği kadar efektif bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz" dedi.



"Ayda 30 uçuş"



Türkiye'de helikopter ambulans bulunan 17 ilden birinin de Kayseri olduğunu aktaran Gürbeden, ambulansın ayda ortalama 30 uçuş yaptığını ifade etti. Vatandaşların da karlı bölgelerde düzenleme yaparak kendilerine yardımcı olmaları noktasında tavsiyede bulunan Gürbeden; "Helikopter ambulansın kullanımıyla ilgili bazı şartlar var. Gün doğumu ile gün batımı arasında gündüz uçuşu olduğu için kullanabiliyoruz. Özellikle kış mevsiminde köy yollarının kapalı olduğunda, köylerdeki vakalar için çok güzel bir ulaşım aracı. Ancak oradaki karları vatandaşlarımız ezerler, kül veya boya benzeri madde dökerlerse en ücra yere bile helikopter ambulansla ulaşıp hastalarımızı güvenli bir şekilde hastanelerimize ulaştırabiliriz. Özellikle yaz döneminde ayda 30 uçuş yapıyoruz, kış döneminde hava şartlarına bağlı olarak biraz daha azalıyor. Türkiye'de 17 ilde helikopter ambulans var, biz de şanslı illerden biriyiz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ