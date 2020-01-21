2019 yılında kaçak içkiye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 420 bin şişe ve 795 bin litre kaçak... - Son Dakika

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2019 yılında kaçak içkiye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 420 bin şişe ve 795 bin litre kaçak...
6 saat önce
2019 yılında kaçak içkiye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 420 bin şişe ve 795 bin litre kaçak içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:12 Kaynak: İHA
2019 yılında kaçak içkiye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 420 bin şişe ve 795 bin litre kaçak içki ele geçirildi. - ANKARA
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