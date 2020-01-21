2019 yılında KOM birimlerinin operasyonlarında, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen 102 bin cep... - Son Dakika

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2019 yılında KOM birimlerinin operasyonlarında, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen 102 bin cep...
6 saat önce
2019 yılında KOM birimlerinin operasyonlarında, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen 102 bin cep telefonu ve 23 milyon ilaç-hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:14 Kaynak: İHA
2019 yılında KOM birimlerinin operasyonlarında, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen 102 bin cep telefonu ve 23 milyon ilaç-hap ele geçirildi. - ANKARA
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