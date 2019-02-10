2019 Yılında Kullanabileceğiniz 7 Ücretsiz Vpn Hizmeti

Bazı internet kullanıcıları çevrimiçi etkinliklerini gizli bir şekilde gerçekleştirmek, bazı internet kullanıcıları ise yaşadıkları bölgede yasak olan web sitelerine erişim sağlamak için sanal özel ağ ya da sık kullanılan adıyla 'VPN' servislerine başvururlar. Ancak ücretsiz bir şekilde en iyi VPN hizmetini hangi servisin verdiğini bulmak biraz zordur. Bu yazımızda size 2019 yılında en iyi ücretsiz hizmet veren VPN servislerini listeliyoruz. Ayrıca yorumlar bölümünde kendi kullandığınız ücretsiz VPN servisini de paylaşabilirsiniz.TunnelBear'ın en iyi yanı üst düzey güvenlik ile kimliksiz web etkinliklerini garanti ediyor olması. Kötü yanı ise sınırlı sayıda sunucusu olduğundan internet hızını ciddi şekilde düşürüyor olması. TunnelBear, kullanıcılara aylık 500MB ücretsiz VPN servisi sunuyor ancak TunnelBear hakkında bir tweet atarak kotayı 1.5GB'a yükseltebiliyorsunuz.Gizlilik ve güvenlik konusunda en az TunnelBear kadar iyi olan ProtonVPN, çok daha yüksek internet hızları ile sunuyor. ProtonVPN'in ücretli sürümü biraz pahalı olsa da ücretsiz sürümü, deneme süresi sona erdikten sonra 3 ülkede beş ayrı sunucuya bağlanmanıza izin veriyor.Kısa süre öncesine kadar en popüler VPN servislerinden biri olan Hotspot Shield, kullanıcı gizliliği tartışmaları nedeni ile popülerliğini bir miktar kaybetmiş durumda. Yine de iyi bir VPN servisi arıyorsanız Hotspot Shield'ın 7 günlük ücretsiz deneme sürümüne katılabilirsiniz.Ücretsiz VPN servisleri arasında belki de en iyi hizmeti Windscribe sunuyordur. Zira servis, 10 farklı ülkeye yüksek hızlı erişim ve 10GB kota ile ücretsiz sürüm olduğunu unutturacak bir VPN servisi vadediyor.NordVPN'in en dikkat çeken özelliği son derece basit ve kullanışlı bir kullanıcı arayüzüne sahip olması ve en üst seviye kullanıcı güvenliği sağlamak için ek güvenlik araçlarına sunması. En iyi VPN servislerinden biri olan NordVPN'in 7 günlük ücretsiz deneme sürümü bulunuyor.VPN dünyanın tecrübeli oyuncularından olan ExpressVPN, kullanıcılara yüksek hızlı anonim web deneyimi vadediyor. 30 günlük ücretli bir deneme sürümüne sahip olan ExpressVPN, memnun kalmayan kullanıcılarına paralarını iade ediyor.IPVanish, kullanıcılara servisi özelleştirmek için pek çok farklı seçenecek ve ayar sunar. Bu da servisi en iyi şekilde kullanmak için kısa bir öğrenme süreci geçireceğiniz anlamına geliyor. Servis genel olarak ortalama bir kalite sunuyor. Ne yazık ki IPVanish'in yalnızca 3 günlük deneme sürümü bulunuyor.