2019 yılında Manisa'da CİMER'e 12 bin 20 başvuru yapıldı - Son Dakika

Manisa Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler bünyesindeki Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 2019 yılında toplam 12 bin 20 başvuru yapıldığı açıklandı.



Vatandaşların talep, ihbar ve şikayetlerini doğrudan Cumhurbaşkanlığına iletebilmesi amacıyla kurulan CİMER'e Manisa'dan 12 bin 20 başvuru yapıldı. Yapılan başvurulardan; 3 bin 600'ü istek, 747'si ihbar, 7 bin 129'u şikayet, 295'i bilgi edinme hakkı kapsamında olup 249'u ise görüş ve öneri oldu.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) kapsamında yapılan başvurularda 3071 sayılı Dilekçe Hakkı'nın Kullanılmasına Dair kanun kapsamındaki başvuruların ortalama 21 gün, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki başvuruların ise ortalama 13 gün içinde sonuçlandırıldığı kaydedildi. - MANİSA