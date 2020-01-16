2019 yılında Manisa'da CİMER'e 12 bin 20 başvuru yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2019 yılında Manisa'da CİMER'e 12 bin 20 başvuru yapıldı - Son Dakika

2019 yılında Manisa'da CİMER'e 12 bin 20 başvuru yapıldı

6 saat önce

Manisa Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler bünyesindeki Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 2019 yılında toplam 12 bin 20 başvuru yapıldığı açıklandı.

2019 yılında Manisa'da CİMER'e 12 bin 20 başvuru yapıldı, System.String[]

Manisa Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler bünyesindeki Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 2019 yılında toplam 12 bin 20 başvuru yapıldığı açıklandı.


Vatandaşların talep, ihbar ve şikayetlerini doğrudan Cumhurbaşkanlığına iletebilmesi amacıyla kurulan CİMER'e Manisa'dan 12 bin 20 başvuru yapıldı. Yapılan başvurulardan; 3 bin 600'ü istek, 747'si ihbar, 7 bin 129'u şikayet, 295'i bilgi edinme hakkı kapsamında olup 249'u ise görüş ve öneri oldu.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) kapsamında yapılan başvurularda 3071 sayılı Dilekçe Hakkı'nın Kullanılmasına Dair kanun kapsamındaki başvuruların ortalama 21 gün, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki başvuruların ise ortalama 13 gün içinde sonuçlandırıldığı kaydedildi. - MANİSA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Halkla İlişkiler, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı
BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu

Son Dakika Haberleri
21:38 Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
21:36 Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
21:35 Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı - Son Dakika
21:34 Kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi (2) - Son Dakika
21:34 Dosya masrafını almak isterken dolandırıcılara 48 bin TL kaptıracaktı - Son Dakika
20:52 Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı - Son Dakika
19:54 BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 21:40:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2019 yılında Manisa'da CİMER'e 12 bin 20 başvuru yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]