2019 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Kadar?

Her yıl iki eşit taksit ile ödediğimiz motorlu taşıtlar vergisi tarifesi 2019 yılı için belli oldu.Fiyatlarda artış var1-3 yaş arası 0-1300 cc hacminde ve ilk tescil tarihi01-01-2018'den önce olan otomobil için 743 TL idi. Gelen %23.73'lük zam iletoplamda 919.31 TL'ye yükseldi.1301-1600 cc arası vergilendirme fiyatı1-3 yaş arası 1301-1600 cc hacim aralığında ve ilk tesciltarihi 01-01-2018'den önce olan otomobiller için vergi 1294 TL idi. Gelen%23.73'lük zam ile fiyat toplamda 1601,06 TL'ye yükseldi.1601-1800 cc arası vergilendirme fiyatı1-3 yaş arası 1601-1800 cc hacim aralığında ve ilk tesciltarihi 01-01-2018'den önce olan otomobiller için vergi 2284 TL idi. Gelen %23.73'lükzam ile fiyat toplamda 2825,99 TL'ye yükseldi.1801-2000 cc arası vergilendirme fiyatı1-3 yaş arası 1801-2000 cc hacim aralığında ve ilk tesciltarihi 01-01-2018'den önce olan otomobiller için vergi 3598 TL idi. Gelen %23.73'lükzam ile fiyat toplamda 4451,80 TL'ye yükseldi.2001-2500 cc arası vergilendirme fiyatı1-3 yaş arası 2001-2500 cc hacim aralığında ve ilk tesciltarihi 01-01-2018'den önce olan otomobiller için vergi 5396 TL idi. Gelen %23.73'lükzam ile fiyat toplamda 6676,47 TL'ye yükseldi.2501-3000 cc arası vergilendirme fiyatı1-3 yaş arası 2501-3000 cc hacim aralığında ve ilk tesciltarihi 01-01-2018'den önce olan otomobillerin vergisi 7524 TL idi. Gelen %23.73'lükzam ile fiyat toplamda 9309,44 TL'ye yükseldi.3001-3500 cc arası vergilendirme fiyatı1-3 yaş arası 3001-3500 cc hacim aralığında ve ilk tesciltarihi 01-01-2018'den önce olan otomobillerin vergisi 11458 TL idi. Gelen %23.73'lükzam ile fiyat toplamda 14176,98 TL'ye yükseldi.3501-4000 cc arası vergilendirme fiyatı1-3 yaş arası 3501-4000 cc hacim aralığında ve ilk tesciltarihi 01-01-2018'den önce olan otomobillerin vergisi 18014 TL idi. Gelen %23.73'lükzam ile fiyat toplamda 22288,72 TL'ye yükseldi.4001-25000 cc arası vergilendirme fiyatı1-3 yaş arası 4001-25000 cc hacim aralığında ve ilk tesciltarihi 01-01-2018'den önce olan otomobillerin vergisi 29483 TL idi. Gelen %23.73'lükzam ile toplamda 36479,31 TL'ye yükseldi.