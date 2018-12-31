Son Dakika Haberleri: 2019 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Kadar?

2019 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Kadar?

1 saat önce

Her yıl iki eşit taksit ile ödediğimiz motorlu taşıtlar vergisi tarifesi 2019 yılı için belli oldu. Fiyatlarda artış var – 1-3 yaş arası 0-1300 cc hacminde ve ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobil için 743 TL idi. Gelen %23.73’lük zam ile toplamda 919.31 TL’ye yükseldi. 1301-1600 cc arası vergilendirme fiyatı – 1-3 yaş arası...The post 2019 Yılında Motorlu taşıtlar vergisi ne kadar? appeared first on Carmedya.

2019 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Kadar?, System.String[]
Her yıl iki eşit taksit ile ödediğimiz motorlu taşıtlar vergisi tarifesi 2019 yılı için belli oldu.

Fiyatlarda artış var

1-3 yaş arası 0-1300 cc hacminde ve ilk tescil tarihi
01-01-2018'den önce olan otomobil için 743 TL idi. Gelen %23.73'lük zam ile
toplamda 919.31 TL'ye yükseldi.

1301-1600 cc arası vergilendirme fiyatı

1-3 yaş arası 1301-1600 cc hacim aralığında ve ilk tescil
tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobiller için vergi 1294 TL idi. Gelen
%23.73'lük zam ile fiyat toplamda 1601,06 TL'ye yükseldi.



1601-1800 cc arası vergilendirme fiyatı

1-3 yaş arası 1601-1800 cc hacim aralığında ve ilk tescil
tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobiller için vergi 2284 TL idi. Gelen %23.73'lük
zam ile fiyat toplamda 2825,99 TL'ye yükseldi.

1801-2000 cc arası vergilendirme fiyatı

1-3 yaş arası 1801-2000 cc hacim aralığında ve ilk tescil
tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobiller için vergi 3598 TL idi. Gelen %23.73'lük
zam ile fiyat toplamda 4451,80 TL'ye yükseldi.

2001-2500 cc arası vergilendirme fiyatı

1-3 yaş arası 2001-2500 cc hacim aralığında ve ilk tescil
tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobiller için vergi 5396 TL idi. Gelen %23.73'lük
zam ile fiyat toplamda 6676,47 TL'ye yükseldi.



2501-3000 cc arası vergilendirme fiyatı

1-3 yaş arası 2501-3000 cc hacim aralığında ve ilk tescil
tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobillerin vergisi 7524 TL idi. Gelen %23.73'lük
zam ile fiyat toplamda 9309,44 TL'ye yükseldi.

3001-3500 cc arası vergilendirme fiyatı

1-3 yaş arası 3001-3500 cc hacim aralığında ve ilk tescil
tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobillerin vergisi 11458 TL idi. Gelen %23.73'lük
zam ile fiyat toplamda 14176,98 TL'ye yükseldi.

3501-4000 cc arası vergilendirme fiyatı

1-3 yaş arası 3501-4000 cc hacim aralığında ve ilk tescil
tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobillerin vergisi 18014 TL idi. Gelen %23.73'lük
zam ile fiyat toplamda 22288,72 TL'ye yükseldi.



4001-25000 cc arası vergilendirme fiyatı

1-3 yaş arası 4001-25000 cc hacim aralığında ve ilk tescil
tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobillerin vergisi 29483 TL idi. Gelen %23.73'lük
zam ile toplamda 36479,31 TL'ye yükseldi.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:28 

Otomobil
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