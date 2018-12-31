2019 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisinde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 15.9 Olarak...
1 saat önce
IHAAW014131-GEN/31-12-2018- 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisinde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 15.9 olarak belirlendi 31.12.2018 01: 41: 31 TSI NNNN.
IHAAW014131-GEN/31-12-2018
- 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisinde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 15.9 olarak belirlendi 31.12.2018 01: 41: 31 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:47 Kaynak: İHA
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