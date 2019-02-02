Son Dakika Haberleri: 2019 Yılında Netflix'ten Kaldırılma İhtimali Olan 4 Dizi

2019 Yılında Netflix'ten Kaldırılma İhtimali Olan 4 Dizi

1 saat önce

2019'un ilk ayı geldi geçti. Daha önce olduğu gibi önümüzdeki aylar içinde de Netflix'e yeni diziler eklenmeye devam edecek. Fakat işin öbür yüzüne baktığımızda iptal edilen ya da iptal edilme ihtimali bulunan şovlar da var.

2019 Yılında Netflix'ten Kaldırılma İhtimali Olan 4 Dizi, System.String[]
Televizyon dizilerinden yavaş yavaş internet dizilerine geçtiğimiz şu dönemlerde, bu sürecin en büyük temsilcilerinden olan Netflix, her yıl yeni şovlar ortaya koymak için milyonlarca dolar harcıyor. Sonuç çoğu zaman güzel olsa dahi, ilginç ve beklenmedik şekilde iptal ettikleri ya da edebilecekleri diziler de yok değil. Bunlardan dördü ise şöyle:

Travelers



Üçüncü sezonu geçtiğimiz aralık ayında yayınlanan dizi, gelecekten geçmişe gelip insanlığın gidişatını değiştirmeye çalışan zaman yolcuları ile ilgili. Netflix, dizinin iptal edildiğini ve dördüncü sezonunun gelmeyeceği ise çok kısa bir süre önce onayladı.




The Punisher



Marvel'ın dizilerini aniden ve acımazsızca iptal ettiğini biliyoruz. Defenders, Iron Fist ve Daredevil'dan sonra ise geriye kalan The Punisher ve Jessica Jones'un da bir ayakları çukurda olabilir. İkinci sezonu yakın zamanda çıkan ve birçok kişi tarafından sevilen The Punisher, karısının ve çocuklarının öldürülmesiyle intikam alma yolculuğunda olan Frank Castle'ın öyküsünü anlatıyor.

Marvel'ın kendi Netflix'ini kurma hazırlığında olması ve dizilerini bu platforma taşıma düşüncesi ise dizinin iptal edilme olasılığını oldukça yükseklere çıkarıyor.

Jessica Jones



The Punisher'da olduğu gibi benzer bir durum burada da karşımıza çıkıyor. Kimyasal bir sızıntı yüzünden süper güçlere kavuşan Jessica Jones'u anlatan dizi de The Punisher'da olduğu gibi kemik bir kitleye sahip. Üçüncü sezonu yolda olan dizinin ise sonraki akıbeti belli değil. Yukarıda dediğimiz gibi bu durum Netflix değil, Marvel kaynaklı.




13 Reasons Why



Aynı isimli romandan uyarlanmış bir dizi olan 13 Reasons Why'ın Türkçedeki adı "Ölmek İçin 13 Sebep". İsminden de anlaşılabileceği gibi dram ağırlıklı olan bu dizi, Clay Jensen'ın bir kaset bulmasıyla onu ölüme götüren sebepleri anlatıyor.

Üçüncü sezonu çıkacak olan dizinin iptal edilme olasılığının yüksek olmasının sebepleri arasında ise sınırlı ve yetersiz bir dramaya sahip olması ve çok da iyi eleştiriler almamış olması var.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:46 

Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kız, Sevgilisinin ve Arkadaşının Kendisine Tecavüz Ettiğini Tesadüfen Öğrendi Bursa'da Genç Çiftin Öldüresiye Dövüldüğü Olayla İlgili 2 Polis Memuru Gözaltına Alındı

Antalya'da 3'ü Kız 5 Cani, Genç Kıza Ormanda Yaptıkları İşkenceyi Kamerayla Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 23:39:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019 Yılında Netflix'ten Kaldırılma İhtimali Olan 4 Dizi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]