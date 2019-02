2019 Yılında Netflix'ten Kaldırılma İhtimali Olan 4 Dizi

Televizyon dizilerinden yavaş yavaş internet dizilerine geçtiğimiz şu dönemlerde, bu sürecin en büyük temsilcilerinden olan Netflix, her yıl yeni şovlar ortaya koymak için milyonlarca dolar harcıyor. Sonuç çoğu zaman güzel olsa dahi, ilginç ve beklenmedik şekilde iptal ettikleri ya da edebilecekleri diziler de yok değil. Bunlardan dördü ise şöyle:TravelersÜçüncü sezonu geçtiğimiz aralık ayında yayınlanan dizi, gelecekten geçmişe gelip insanlığın gidişatını değiştirmeye çalışan zaman yolcuları ile ilgili. Netflix, dizinin iptal edildiğini ve dördüncü sezonunun gelmeyeceği ise çok kısa bir süre önce onayladı.The PunisherMarvel'ın dizilerini aniden ve acımazsızca iptal ettiğini biliyoruz. Defenders, Iron Fist ve Daredevil'dan sonra ise geriye kalan The Punisher ve Jessica Jones'un da bir ayakları çukurda olabilir. İkinci sezonu yakın zamanda çıkan ve birçok kişi tarafından sevilen The Punisher, karısının ve çocuklarının öldürülmesiyle intikam alma yolculuğunda olan Frank Castle'ın öyküsünü anlatıyor.Marvel'ın kendi Netflix'ini kurma hazırlığında olması ve dizilerini bu platforma taşıma düşüncesi ise dizinin iptal edilme olasılığını oldukça yükseklere çıkarıyor.Jessica JonesThe Punisher'da olduğu gibi benzer bir durum burada da karşımıza çıkıyor. Kimyasal bir sızıntı yüzünden süper güçlere kavuşan Jessica Jones'u anlatan dizi de The Punisher'da olduğu gibi kemik bir kitleye sahip. Üçüncü sezonu yolda olan dizinin ise sonraki akıbeti belli değil. Yukarıda dediğimiz gibi bu durum Netflix değil, Marvel kaynaklı.13 Reasons WhyAynı isimli romandan uyarlanmış bir dizi olan 13 Reasons Why'ın Türkçedeki adı "Ölmek İçin 13 Sebep". İsminden de anlaşılabileceği gibi dram ağırlıklı olan bu dizi, Clay Jensen'ın bir kaset bulmasıyla onu ölüme götüren sebepleri anlatıyor.Üçüncü sezonu çıkacak olan dizinin iptal edilme olasılığının yüksek olmasının sebepleri arasında ise sınırlı ve yetersiz bir dramaya sahip olması ve çok da iyi eleştiriler almamış olması var.