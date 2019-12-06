Son Dakika Haberleri: 2019 yılında otomobillerle alakalı 100 bini aşkın haber yapıldı
Son Dakika Ekonomi 2019 yılında otomobillerle alakalı 100 bini aşkın haber yapıldı - Son Dakika Ekonomi

2019 yılında otomobillerle alakalı 100 bini aşkın haber yapıldı

6 saat önce

Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2019 yılında otomobillerle alakalı 100 bin 804 haber yansıdığı görüldü.

2019 yılında otomobillerle alakalı 100 bini aşkın haber yapıldı, System.String[]

Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2019 yılında otomobillerle alakalı 100 bin 804 haber yansıdığı görüldü.


Medya takibi kurumu Ajans Press, araçlarla alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2019 yılında otomobillerle alakalı 100 bin 804 haber yansıdığı görüldü. 2018 döneminde ise otomobillerle ilgili yazılı basına 140 bin 269 haber yansıdığı tespit edildi. Otomobil başlığı altında çıkan haberler içeriklerine göre incelendiğinde de, en çok konuşulan başlıkların yeni model tanıtımları, akaryakıt fiyatlarındaki artış ve otomotiv pazarında yaşanan daralma olduğu gözlendi.


Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 Ekim itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 23 milyon 153 bin 556 oldu. Böylelikle geçen yılın aynı dönemindeki araç sayısının 335 bin 12 adet artış gösterdiği kaydedildi. Sadece 2019 Ekim ayında trafiğe kayıt yaptıran taşıt sayısı da 68 bin 69 olarak belirlendi. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısının da yüzde 54,1'iotomobil, yüzde 16,4'ü kamyonet, yüzde 14,3'ü motosiklet, yüzde 8,2'si traktör, yüzde 3,7'si kamyon, yüzde 2,1'i minibüs, yüzde 0,9'u otobüs, yüzde 0,3'ü de özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - İSTANBUL

Ajans, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:25 Kaynak: İHA
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