2019 yılında tüketiciler outletleri tercih etti: En çok spor ayakkabı satıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 2019 yılında tüketiciler outletleri tercih etti: En çok spor ayakkabı satıldı - Son Dakika Ekonomi

2019 yılında tüketiciler outletleri tercih etti: En çok spor ayakkabı satıldı

6 saat önce

Uygun ve kaliteli alışveriş imkanı sunan outletler 2019 yılında tüketicilerin ilk tercihi oldu.

2019 yılında tüketiciler outletleri tercih etti: En çok spor ayakkabı satıldı, System.String[]

Uygun ve kaliteli alışveriş imkanı sunan outletler 2019 yılında tüketicilerin ilk tercihi oldu. Outletler piyasayı canlandırırken en çok artış ayakkabı ve pantolon kategorisinde oldu.

Venezia Mega Outlet, yıl boyunca ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. 2019 yılı içerisinde tüketicilerin outletlere ilgisine dikkat çeken Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Outlet AVM'ler, AVM sektörü içinde son derece önemli bir yer tutuyor. Tüketiciler dünyaca ünlü markaların ürünlerini outletler sayesinde uygun fiyatlara senenin her döneminde bulabiliyorlar. Bu da tüketici tercihlerini etkiliyor. Biz Venezia Mega Outlet olarak tüketici tercihlerini ilk sırada tutuyoruz.  Yıl boyunca outlet konseptimizi ön plana çıkararak, stratejimizi indirimli alışveriş üzerine oluşturduk. Farklı profilde ve yaş grubunda ziyaretçiye hitap etmeyi hedefledik" dedi.

2019 yılı alışveriş trendlerinden de bahseden Isıgöllü, "Bu yılın alışveriş alışkanlıklarına bakıldığında en çok ayakkabı ve pantolon kategorisinde artış olduğunu görüyoruz.  Bunun dışında son dönemde havaların soğuması da alışveriş kararlarını etkilemeye başladı. Özellikle atkı, bere satışlarında bir artış söz konusudur" dedi.

İNDİRİM PANAYIRLARIYLA ESNAFA DESTEK OLUYOR

Isıgöllü, "Global firmaların ciro ve metrekare verimliliği alanında dünya sıralamasına giren outlet mağazalarına ev sahipliği yapan Venezia Mega Outlet, Çarşı Pazar katıyla da ürün çeşitliliğini zenginleştirerek pazar kültürünü AVM içinde yeniden canlandırıyor. Gerçekleştirdiğimiz İndirim Panayırları ile güçlü ülke ekonomisine katkı sağlamayı ve küçük esnafa destek olmayı hedefliyoruz" dedi ve şunları söyledi:

"Bu tarz indirim panayırları ile küçük esnafın tüketim kültürü içerisinde var olmaları için gerekli desteği vermeye çalışıyoruz. Çan eğrisinden ziyade hem esnaf hem tüketici hem de AVM'ler olarak bütün dinamiklerin ortak bir yükselişe geçmesi ekonomiyi güçlendirecektir. Ülke ekonomisine katkı sağlamak için bu tarz etkinliklerin çoğaltılması gerektiğini düşünüyorum."


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:22 Kaynak: DHA
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