2019 Yılında Türkiye ve Dünyada Ekonomik Politik Öngörüler" Konferansı

Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (FATSO) tarafından "2019 Yılında Türkiye
ve Dünyada Ekonomik Politik Öngörüler" konulu konferans düzenlendi.
Fatsa Kültür Sarayında gerçekleştirilen konferansa dış ticaret uzmanı, akademisyen ve yazar Mutlu Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.
Üyelere faydalı çalışmalar yapmak için her zaman gayret gösterdiklerini belirten FATSO Başkanı Tayfun Karataş
, bundan sonrada bu tür programların düzenleneceğini söyledi.
Dış ticaretin gelişmesi için üretimin şart olduğunu ifade eden Yılmaz, yerli üretimin desteklenmesi ve halk tarafından da talep edilmesi gerektiğini kaydetti.
Yılmaz, küresel anlamda oluşan ekonomik sıkıntıların Türkiye'yi de etkilediğini belirterek, şunları söyledi:
"Dış ticaretimizi geliştirmek için üretmek şarttır. Bu anlamda yerli üretimlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. İhracatı olacak ürünleri bilmemiz gerekiyor. Bu kapsamda ülkemiz üzerinde çeşitli oyunlar oynandığını herkes iyi biliyor. 2005 yılından sonra Avrupa Birliği
'ndeki ülkelerde ekonomik olarak sıkıntı var. Bunu belirmek isterim. Küresel ekonominin bizlere her anlamda etkisi oluyor. Dünyanın her yerine ülke olarak ihracat yapıyoruz fakat bu durum ekonomik olarak bizlere dönmüyor. Çünkü bizler de ülke olarak birçok şeyi ithal yapıyoruz. Bu dengeyi sağlamak gerekiyor. Özellikle yerli üretimi benimsemek lazım."
Program plaket sunumuyla sona erdi.