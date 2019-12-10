Son Dakika Haberleri: 2019 yılında Twitter'da en çok konuşulan takım Galatasaray oldu
Son Dakika Spor 2019 yılında Twitter'da en çok konuşulan takım Galatasaray oldu - Son Dakika Spor

2019 yılında Twitter'da en çok konuşulan takım Galatasaray oldu

6 saat önce

Yapılan açıklamada, Twitter'ın sporda 2019 yılında en fazla etkileşim alan takımları duyurduğu belirtildi.

2019 yılında Twitter'da en çok konuşulan takım Galatasaray oldu, System.String[]

Yapılan açıklamada, Twitter'ın sporda 2019 yılında en fazla etkileşim alan takımları duyurduğu belirtildi. Galatasaray'ın yıl boyunca en fazla


etkileşim alan takım olduğu, en fazla etiketin de #bugüngünlerdengalatasaray etiketiyle yapıldığı aktarıldı.


2019 yılında en çok beğenilen tweetinin ise A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Merih Demiral'ın Fransa maçından sonra paylaştığı "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" mesajı olduğu aktarıldı.


Kadın milli sporcuların da 2019'da Twitter'da ses getirdiği ifade edildi. Milli tekvandocu İrem Yaman'ın dünya şampiyonu olduğunu ilan ettiği tweetinin 2019'da en çok konuşulan 4. tweet olduğu kaydedildi.


Galatasaray, Twitter, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo İstanbul'da
Galatasaray'a 3 gol atan Rodrygo: Eden Hazard 4 gol at deyince üzüldüm İşte Fatih Terim'in Galatasaray'a istediği futbolcular! Galatasaray'da kriz! Terim, Mustafa Kapı ve Atalay Babacan'ı sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 00:05:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019 yılında Twitter'da en çok konuşulan takım Galatasaray oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]