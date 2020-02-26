2019 yılında Zonguldak'ta 3 bin 623 çift evlendi - Son Dakika

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2019 yılında Zonguldak'ta 3 bin 623 çift evlendi
6 saat önce
Zonguldak'ta 2019 yılında 3 bin 623 çift evlendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:36 Kaynak: İHA
Zonguldak'ta 2019 yılında 3 bin 623 çift evlendi.
TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Evlenme ve Boşanma istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2019 yılında Türkiye'de evlenen çiftlerin sayısı 541 bin 424 oldu. Zonguldak'ta evlenen çiftlerin sayısı 3 bin 623 oldu. Karabük'te evlenen çiftlerin sayısı bin 425 oldu. Bartın'da evlenen çiftlerin sayısı ise bin 143 oldu. - ZONGULDAK
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