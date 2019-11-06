2019 yılının ilk 10 ayında kütüphanelerden yararlananların sayısı 1 milyonu geçti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinden 2019 yılının ilk 10 ayında 1 milyon 68 bin kişi yararlandı. Kütüphanelere üye olanların sayısında ise yüzde yüz artış gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kütüphane yatırımlarının artarak devam edeceğini belirtti.



Büyükşehir Belediyesi'nin 800 kişilik Merkez Kütüphanesi, Belsin Sezai Karakoç Kütüphanesi ve Gevher Nesibe Kütüphanesi ziyaretçi sayısı bakımında bu yıl da, henüz yıl sona ermeden 1 milyon barajını geçti. Her üç kütüphaneden yararlananların sayısı 1 milyon 68 bine ulaştı. Kütüphanelere üye olanların sayısı ise geçen yıl 68 bin 497 iken bu yıl 128 bin 370'e yükseldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, özellikle öğrencilerin yoğun bir şekilde kullandığı kütüphaneleri artırmak için yeni yatırımların devam ettiğini açıkladı. Merkez Kütüphanenin yanında bulunan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın Talas Yolu'ndaki yeni hizmet binasına taşındığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, bu binanın da Merkez Kütüphaneye katılmasıyla kapasitenin yüzde yüze yakın oranda artacağını belirtti. İldem-Beyazşehir- Toki bölgesindeki nüfusun yararlanabileceği büyük ölçekli bir kütüphane için de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi'nin son katının kütüphaneye dönüştürülmekte olduğunu kaydetti.



Başkan Büyükkılıç, 24 saat açık olarak hizmet verecek olan 50 bin kitaplık Hz. Meryem Kütüphanesi'nin de en kısa sürede Kayseri'ye kazandırılacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ