Son Dakika Haberleri: 2019 yılının ilk 6 ayında Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 96'sı karşılandı
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2019 yılının ilk 6 ayında Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 96'sı karşılandı

1 saat önce

Kızılay Genel Merkezi Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık, 2019 yılının ilk 6 ayında toplanan 1 milyon 392 bin 358 ünite kan ile Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 96'sının karşılandığını söyledi.

2019 yılının ilk 6 ayında Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 96'sı karşılandı, System.String[]
Kızılay Genel Merkezi Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık, 2019 yılının ilk 6 ayında toplanan 1 milyon 392 bin 358 ünite kan ile Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 96'sının karşılandığını söyledi.

Erdoğan Kısacık, Kızılay'ın 2018 ve 2019 yılında gerçekleşen kan bağışları ile ilgili bilgi verdi. Yıllara göre alınan kan bağışının artış gösterdiğini belirten Kısacık, "Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün, 2005 yılında başladığı Güvenli Kan Temini Programı ile yıllara göre alınan kan bağışı sayılara düzenli artış göstermiştir. 2018 yıl sonu itibari ile toplanan kan bağışı 2 milyon 571 bin 482 ünite olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise kan bağışı hedefimiz 2 milyon 705 bin 500 ünite olarak belirlenmiştir" dedi.

"Toplam 300 noktada faaliyetlerimiz devam ediyor"

Kızılay faaliyetleri tüm hızıyla devam ettiğini belirten Kısacık, "Ülkemizde 2005 yılında 27 ilde bulunan 29 hizmet birimi ve 853 personel ile yürüttüğümüz kan bağışı faaliyetleri; 2019 yılı itibarı ile 63 ilde toplam 18 bölge kan merkezi, 68 kan bağışı merkezi, 60 sabit kan alma birimi ve günlük ortalama 155 gezici ekip olmak üzere toplam 300 noktada düzenlenen kan bağışı faaliyetlerini 3 bin 515 personel ve 746 araçlık filomuz ile yürütmekteyiz. 2019 yılı ilk 6 ayı itibarıyla Türk Kızılayı tarafından ülke geneli kan ihtiyacının yüzde 96'sı karşılanmıştır" diye konuştu.

"TÜRKÖK projesi kapsamında kök hücre bağışçısı kazanıyoruz"

13 Ağustos 2014 tarihinde kök hücre kazanımı çalışmalarına başlandığını söyleyen Kısacık, "Türk Kızılayı 2019 yılına kadar 589 bin 190 kök hücre bağışçısı kazandırmıştır. 'TÜRKKÖK' projesi kapsamında 4 bin 875 kök hücre eşleşmesi olmuş ve bu eşleşmelerden bin 180'i nakil yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Kısacık, çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini sözlerine ekledi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:01 Kaynak: İHA
Kızılay, Türkiye, Yaşam
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