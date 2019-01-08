2019 Yılının İlk Açık Kapı Günü Gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Açık Kapı Uygulamasının 8.'si gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Açık Kapı Uygulamasının 8.'si gerçekleştirildi.



Ocak ayı Açık Kapı Gününde akademik ve idari personel ile vatandaşları kabul eden Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, idari süreç uygulamalarında karşılaşılan problemleri ve çözüm önerilerini dinledi. Kusursuz hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, her ay gerçekleştirdiği bu uygulamayla, oluşabilecek riskleri ve beklentileri belirleyerek, özverili çalışmalarını sürdürüyor.



Başhekim Balbay, Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde 8 aydır aralıksız devam eden Açık Kapı Uygulamasında bugüne kadar 100'e yakın paydaşı makamında ağırladı. Açık Kapı Uygulamasının talep ve beklentilerin toplanması ve kurumun geleceğe dönük hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sunduğuna işaret eden Balbay, 2019 yılında da Açık Kapı Günlerine ara vermeden devam etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Açık Kapı Gününün başlatılmasında ve uygulanması sürecinde fikri ve emeği olan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a ve Açık Kapı Günlerine katılarak görüş ve önerilerini paylaşan herkese teşekkür ederek açıklamasını tamamladı.



Sadece personellerin değil, ilgili tüm kişilerin katılım sağlayabileceği Düzce Üniversitesi Hastanesi "Açık Kapı Günü" uygulamasının 9.'su 1 Şubat 2019 Cuma günü yapılacak. - DÜZCE

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