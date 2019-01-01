2019 Yılının İlk Bebeği Gökçe Bebek Dünyaya Geldi
22 dakika önce
2019 yılının ilk bebeği Gökçe bebek dünyaya geldiBURSA - Bursa'nın inegöl ilçesinde 2019 yılının ilk bebeği 00: 02'de dünyaya gelen Gökçe bebek oldu.
2019 yılının ilk bebeği Gökçe
bebek dünyaya geldi
BURSA - Bursa
'nın inegöl ilçesinde 2019 yılının ilk bebeği 00: 02'de dünyaya gelen Gökçe bebek oldu. Dünyaya yenilen bebeği inegöl protokolü ziyaret ederek hediye taktı. İnegöl
'de Batuhan ve Gül Top çiftinin ilk bebeği Gökçe bebek 2019 yılının ilk doğan bebeği oldu. Gökçe bebek saat 00.02'de 3kg 400 gram 50 cm boyunda dünyaya geldi. Bebeği doğumdan sonra İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü
ve Bursa Milletvekili
Vildan Yılmaz Gürek ziyaret etti. Kaymakam Görücü aileyi tebrik ederek, "Milletimizin her bir ferdi bizim için ayrı bir değerli. Ülke olarak en büyük zenginliğimiz insanımız. Dolayısı ile insanımızı da en sağlıklı şekilde yetiştirmek devlet ve millet olarak hepimizin görevi. Allah hayırlı etsin" dedi.
İlk çocuklarının mutluluğunu yaşayan baba Batuhan heyecanlı olduğunu belirterek, "İlk çocuğumuz milletimize hayırlı olsun. Bu vesileyle bizleri ziyaret eden Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve Milletvekilimize teşekkürlerimi ileterek tüm halkımızın yeni yılını kutlarım." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:04 Kaynak: İHA
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