2019 Yılının İlk Meclisi Toplantısı Yapıldı

8 Maddeden oluşan Meclis gündemi açılış – yoklama ve 4.12.2018 tarihli Aralık ayı meclis toplantısı tutanağının oya sunulması ile başladı. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın yaptığı açılış konuşmasında, ''2019 yılının ilk meclis toplantısında, önümüzdeki senenin memleketimize, insanlığa, hayırlar getirmesini, mutluluklar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum.'' Diyerek 8 maddeden oluşan Ocak ayı Meclis toplantısını başlattı. Ocak ayı meclis toplantısında yer alan maddeler ise şöyle;

1-) Yazı İşleri Müdürlüğü'nün gizli oyla beş kişilik denetim komisyon üyesi seçimi ile ilgili yazısı.

2-) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nünsözleşmeli avukat çalıştırılması ile ilgili yazısı,

3-) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün sözleşmeli çevre mühendisi çalıştırılması ile ilgili yazısı,

4-) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün sözleşmeli mimar çalıştırılması ile ilgili yazısı,

5-) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün sözleşmeli inşaat mühendisi çalıştırılması ile ilgili yazısı,

6-) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün sözleşmeli jeoloji mühendisi çalıştırılması ile ilgili yazısı,

7-) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün sözleşmeliharita teknikeri çalıştırılması ile ilgili yazısı,

8-) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün sözleşmeli geçici işçi çalıştırılması ile ilgili yazısı.

8 maddeden oluşan Ocak Ayı Meclis toplantısının ilk maddesi, 5 kişilik denetim komisyon üyesi seçiminin gizli oylama ile yapılması oldu. Gizli oylama ile yapılan seçim 4 AK Parti ve 1 CHP'li meclis üyesinin seçilmesiyle sonuçlandı.