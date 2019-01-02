Son Dakika Haberleri: 2019 Yılının İlk Meclisi Toplantısı Yapıldı

2019 Yılının İlk Meclisi Toplantısı Yapıldı

2 saat önce

2019 Yılının ilk Meclisi Toplantısı 2 Ocak Çarşamba günü Karamürsel Belediyesi Meclis Salonunda düzenlendi.

2019 Yılının İlk Meclisi Toplantısı Yapıldı, System.String[]

8 Maddeden oluşan Meclis gündemi açılış – yoklama ve 4.12.2018 tarihli Aralık ayı meclis toplantısı tutanağının oya sunulması ile başladı. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın yaptığı açılış konuşmasında, ''2019 yılının ilk meclis toplantısında, önümüzdeki senenin memleketimize, insanlığa, hayırlar getirmesini, mutluluklar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum.'' Diyerek 8 maddeden oluşan Ocak ayı Meclis toplantısını başlattı. Ocak ayı meclis toplantısında yer alan maddeler ise şöyle;

1-) Yazı İşleri Müdürlüğü'nün gizli oyla beş kişilik denetim komisyon üyesi seçimi ile ilgili yazısı.

2-) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nünsözleşmeli avukat çalıştırılması ile ilgili yazısı,

3-) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün sözleşmeli çevre mühendisi çalıştırılması ile ilgili yazısı,

4-) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün sözleşmeli mimar çalıştırılması ile ilgili yazısı,

5-) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün sözleşmeli inşaat mühendisi çalıştırılması ile ilgili yazısı,

6-) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün sözleşmeli jeoloji mühendisi çalıştırılması ile ilgili yazısı,

7-) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün sözleşmeliharita teknikeri çalıştırılması ile ilgili yazısı,

8-) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün sözleşmeli geçici işçi çalıştırılması ile ilgili yazısı.

8 maddeden oluşan Ocak Ayı Meclis toplantısının ilk maddesi, 5 kişilik denetim komisyon üyesi seçiminin gizli oylama ile yapılması oldu. Gizli oylama ile yapılan seçim 4 AK Parti ve 1 CHP'li meclis üyesinin seçilmesiyle sonuçlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:13 Kaynak: Bültenler

Aralık, İsmail Yıldırım, Karamürsel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonlarca Emeklinin Maaş Zammı, Yarın Açıklanacak Enflasyon Verisiyle Belli Olacak Hayata 1 Gün Tutunabilen Üçüzlere Türk Bayraklı Veda

Poşet Kanununa Tüketicilerden Tepki: Madem Parayla Alıyoruz, Neden Marketlerin Reklamını Yapıyoruz? Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Yarın Basın Toplantısı Düzenleyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 19:14:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019 Yılının İlk Meclisi Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]