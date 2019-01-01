Son Dakika Haberleri: 2019 Yılının İlk Yardım Tırı Suriye'ye Gönderildi

2019 Yılının İlk Yardım Tırı Suriye'ye Gönderildi

25 dakika önce

2019 yılının ilk yardımı bir TIR dolusu battaniye ve kıyafet, Suriye'deki Türkmenler ve savaş mağdurları için Kırkkale'den dualarla gönderildi.

2019 Yılının İlk Yardım Tırı Suriye'ye Gönderildi, System.String[]
2019 yılının ilk yardımı bir TIR dolusu battaniye ve kıyafet, Suriye'deki Türkmenler ve savaş mağdurları için Kırkkale'den dualarla gönderildi.

Suriye'de Türkmenler ve savaş mağdurları için başlatılan yardım kampanyası kapsamında bir TIR yardım malzemesi toplandı. Kırıkkale Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında düzenlenen törende Merhamet İslami ve Yardım Derneği tarafından hayırsever vatandaşlardan toplanan bir tır dolusu battaniye, çizme ve kıyafet dualar eşliğinde gönderildi.

Derneğin Uluslararası Yardım Koordinatörü İsmail Kösal, "Kırıkkale'mizden Allah nasip ederse bugün Suriye'nin Elbab, Cerablus ve Azez bölgesindeki Türkmen kardeşlerimize ve diğer savaş mağduru kardeşlerimize Allah nasip ederse bir TIR battaniye, çizme ve kıyafet yardımını göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah nasip ederse bu yardımımız 2 ay daha devam edecek. 2 ay içerisinde hedeflenen miktara ulaşırsak bölgedeki mazlumların ve mağdurların ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. diye konuştu. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:47 Kaynak: İHA

Kırıkkale, Suriye, Güncel
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