Son Dakika Haberleri: 2019 Yılının Rengi, Ünlülerin Makyajıyla Tescillendi

2019 Yılının Rengi, Ünlülerin Makyajıyla Tescillendi

52 dakika önce

Gökçe Bahadır, Neslihan Atagül Doğulu, Hazar Ergüçlü ve Çağatay Ulusoy'un yeni dizisindeki rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan gibi güzeller canlı mercan rengiyle kendini Hamiyet Akpınar'ın eline bıraktı.

2019 Yılının Rengi, Ünlülerin Makyajıyla Tescillendi, System.String[]

Canlı Mercan rengini makyaj sanatçısı ünlü yüzlere yansıttı

Makyaj sanatçısı Hamiyet Akpınar, geleneksel olarak yılın rengini seçen global renk otoritesi Pantone'nin 2019 yılının rengi belirlediği canlı mercan ışığında bir görünüme kavuşmanın tüyolarını 2019 rengi seçilmesiyle resmetti.

Yeni sezonun öne çıkan rengi canlı mercanın insana pozitif enerji veren ve içini ısıtan sıcak bir renk olarak makyajın vazgeçilmez tonlarından biri olduğunu vurgulayan ünlü makyaj sanatçısı; lipgloslarla çoğunlukla dudak makyajında kullanılmasının yanında, yanak ve göz makyajında da sıklıkla görüleceğine dikkat çekti.

Göz alıcı makyaj uygulamalarıyla adından söz ettiren makyaj sanatçısı Hamiyet Akpınar, 2019 yılı makyaj modasının ipuçlarını ve yılın renginin yükselişini değerlendirdi.

Akpınar, eğer canlı bir mercan rengi ruj kullanılacaksa, göz makyajının daha az ve fresh bir görünümde olmasının etkili olacağına değinerek, "Bu rengin alt metninde iyimserlik ve mutluluk arayışı yer alıyor. Kahve-bronz göz makyajları ile kombinlenirse de sıcak ve güçlü bir görünüm verir. Türk kadının çoğunlukla sarı alt tonlu cilde sahip olduğunu düşünürsek, mercan rengi bizim rengimiz diyebilirim." diyerek sözlerine ekledi.

Usta makyaj artistinin, sezon trendleriyle birlikte yılın rengini keyifle uygulandığı ünlüler arasında Gökçe Bahadır, Neslihan Atagül Doğulu ve Hazar Ergüçlü gibi isimler yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:02 Kaynak: Bültenler

Hazar Ergüçlü, Neslihan Atagül, Gökçe Bahadır, Akpınar, Güncel
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