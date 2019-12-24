2019 yılının son meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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2019 yılının son meclis toplantısı yapıldı

5 saat önce

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) meslek komite başkanları ve meclis üyeleri tarafından 2019 yılı Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

2019 yılının son meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) meslek komite başkanları ve meclis üyeleri tarafından 2019 yılı Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.


UTSO meslek komite başkanları ve meclis üyeleri toplantı öncesi Uşak Arkeoloji Müzesini ziyaret etti. Ziyarette Müze Müdür Yardımcısı İlhan Coşkun, UTSO yönetimine müzede sergilenen eserler hakkında bilgi verdi. UTSO meslek komite başkanları ve meclis üyeleri müze ziyareti sonrası, oda hizmet binasında gerçekleştirilen 2019 yılı son meclis toplantısına katıldı. 2019 Aralık ayı meclis toplantısı, Medicalpark Uşak Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Taner Babur'un Kök Hücre Kemik İliği Nakli hakkında meclis üyelerine bilgilendirmede bulunması ile başladı. Dr. Taner Babur'un bilgilendirmesinin ardından olağan meclis gündeminin değerlendirilerek, 2020 yılı planlaması hakkında görüşüldü.


UTSO 2019 Aralık Meclisi, 2020 yılının dünyaya huzur, iş dünyasına bereket getirmesi temennisiyle son buldu. - UŞAK

Aralık, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:17 Kaynak: İHA
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