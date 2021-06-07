2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu - Son Dakika

Final serisinin 3. maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 93-66 yenen Anadolu Efes, 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

ING Basketbol Süper Lig'inde 2020-2021 sezonu şampiyonu Anadolu Efes oldu. Final serisinde 2-0 önde Fenerbahçe deplasmanına çıkan Anadolu Efes, sarı-lacivertlileri 93-66 yenerek seriyi 3-0 yaptı ve kariyerinin 15. şampiyonluğuna ulaştı. Geçtiğimiz sezon korona virüs pandemisi nedeniyle tamamlanamazken, Efes, bir önceki sezon olan 2018-2019 şampiyonluk unvanını da korumuş oldu.

Efes, serinin diğer iki mücadelesinden parkeden 111-71 ve 95-73'lük galibiyetlerle ayrılmıştı.

Sezonu iki kupa ile tamamladı

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Euroleague Final Four'da, Barcelona'yı yenerek Avrupa'nın en büyüğü olan Ergin Ataman ve takımı, Basketbol Süper Ligi final serisinde 3-0'la Fenerbahçe'yi de yenerek sezonu iki kupa ile tamamladı.

Salon: Ülker Arena

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Yener Yılmaz xx, Mehmet Karabilecen xx

Fenerbahçe Beko: Alex Perez xx 10,Marko Guduric xx 8, Melih Mahmutoğlu x 9, Nando de Colo xx 19, Danilo Barthel x 5, Jan Vesely x 7, Kenan Sipahi x 6, Berkay Candan x, Ahmet Düverioğlu x 2, Yiğit Onan x

Başantrenör: Igor Kokoskov

Anadolu Efes: Shane Larkin x, Rodrigue Beaubois xxxx 30, Singleton xxx 9, Yiğitcan x 6, Doğuş Balbay xx 4, Tolga Geçim x 1, Erten Gazi x, Sertaç Şanlı xxx 8, Moerman xx 4, Ahmet Buğrahan Tuncer x 13, Vasilije Micic xxx 11, Yiğitcan Saybir x 6, Bryant Dunston xx 7

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: (25-21 Fenerbahçe lehine)

Devre: 32-44 Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: (47-72 Anadolu Efes lehine)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)