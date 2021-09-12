2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları Yayınlandı - Son Dakika
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2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları Yayınlandı

12.09.2021 15:53
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları Yayınlandı

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir.

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3. ataaof. edu. tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Salı günü (14 Eylül 2021) saat 13: 00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.

Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için http://www. ataaof. edu. tr/dosyalar/soruitiraz. pdf adresini tıklayınız.

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Eylül, Salı, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları Yayınlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları Yayınlandı - Son Dakika
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