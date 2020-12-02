2020-2021 Engelsiz Üniversite Ödülleri başvuru takvimi belli oldu - Son Dakika

Yükseköğretimde öğrenim gören engelli öğrenciler için düzenlenen ve ilk defa 2018 yılında verilmeye başlanan "Engelsiz Üniversite Ödülleri" için başvurular 21 Aralık'ta başlıyor.

Yükseköğretimde öğrenim gören engelli öğrencilerin fiziksel mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla Engelsiz Üniversite Ödülleri ilk defa 2018 yılında verilmeye başlandı. Tören kapsamında dağıtılan ödüller, Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Engelsiz Program Nişanları olmak üzere 2 kategoride veriliyor. Engelsiz Üniversite Bayrakları kategorisi ise; Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak), Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak), Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) olarak sınıflandırılıyor. Bu yıl yapılacak değerlendirmelerde ilgili ödüllere ilişkin standart kriterler korunmakla birlikte 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren Covid-19 salgını dolayısıyla uzaktan eğitime geçilmiş olması hususu da göz önünde bulundurularak, bu süreçte üniversiteler tarafından gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin detaylı bilgi de istenmekte. Yarışmaya başvurular 21 Aralık 2020-31 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilirken, sonuçlar 2021 yılı Mayıs ayında açıklanacak.

(Utku Şimşek/İHA)