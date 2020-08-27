2020-2021 sezonu hakem ve gözlemci klasmanları belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2020-2021 sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı.

MHK'den yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda üst klasmanda 47 hakem düdük çalacak. Üst klasman yardımcı hakem kategorisinde ise 94 isim yer alacak.

Geçen sezon üst klasman hakemler arasında yer almayan Burak Pakkan, Abdullah Bugˆra Tas¸kınsoy, Çagˆdas¸ Altay, Mustafa Ku¨rs¸ad Filiz ve Emre Kargın, üst klasman hakemliğe terfi etti.

Geçen sezon üst klasman hakem listesinde olan Özgüç Türkalp, MHK tarafından Video Yardımcı Hakem listesinde yer buldu.

Bu sezon görev alacak üst klasman hakem listesi şöyle:

Caner Ak, Zorbay Ku¨c¸u¨k, Alı· Palabıyık, Burak Pakkan, Erkan O¨zdamar, Kadı·r Sagˆlam, Serkan Tokat, Yas¸ar Kemal Ugˆurlu, Burak S¸eker, Murat Erdogˆan, Mustafa O¨gˆretmenogˆlu, Sarper Barıs¸ Saka, Bahattı·n S¸ı·ms¸ek, Arda Kardes¸ler, Cı·han Aydın, Alı· S¸ansalan, U¨mı·t O¨ztu¨rk, O¨zgu¨r Yankaya, Suat Arslanbogˆa, Turgut Doman, Abdullah Bugˆra Tas¸kınsoy, Cu¨neyt C¸akır, C¸agˆdas¸ Altay, Emre Malok, Fırat Aydınus, Hu¨seyı·n Go¨c¸ek, Mert Gu¨zenge, Mete Kalkavan, Mustafa Ku¨rs¸ad Fı·lı·z, Onur O¨zu¨toprak, Tugay Kaan Numanogˆlu, Volkan Bayarslan, Alper Ulusoy, Dı·renc¸ Tonusluogˆlu, Emre Kargın, Hakan Ceylan, Halı·l Umut Meler, Halı·s O¨zkahya, Kutluhan Bı·lgı·c¸, Yı·gˆı·t Arslan, Abdulkadı·r Bı·tı·gen, Alper C¸etı·n, Koray Genc¸erler, Atı·lla Karaogˆlan, Bu¨lent Bı·rı·ncı·ogˆlu, Ramazan Keles¸, Yası·n Kol.