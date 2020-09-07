2020-2021 Sezonu MHK Yaz Semineri'nin açılış töreni yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) düzenlediği 2020-2021 Sezonu Yaz Semineri'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan MHK Başkanı Serdar Tatlı, adaletten şaşmayacaklarına ve herkese eşit mesafede olacaklarına vurgu yaptı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ise VAR hakem kadrosu kuracaklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından 5-10 Eylül tarihleri arasında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen 2020-2021 Sezonu Yaz Semineri'nin açılış töreni yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki törene TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Serdar Tatlı, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, VAR Koordinatörü Barış Şimşek, TFF yönetim kurulu üyeleri, MHK üyeleri ve hakemler katıldı.

Tatlı: "Bize inanın ve güvenin"

Seminerin açılış konuşmasını yapan MHK Başkanı Serdar Tatlı, TFF'nin 25 Ağustos tarihinde bu görevi kendilerine tebliğ ettiğini belirterek, "Kurul üyesi arkadaşlarımla birlikte TFF'nin Beylerbeyi'ndeki MHK VAR Ofisi'nde çalışarak ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bu süreçte karşımıza çıkan en büyük sorun, zaman aralığının dar olmasıydı. Bizden önceki dönem görev yapan Zekeriya Alp başkanlığında MHK'ya teşekkür ederim. Hazırladıkları hakem ve gözlemci kadrolarında sabit kaldık. Sezon öncesinde seminerde hakem ve gözlemcilerimize mental, fiziki ve oyun kuralları ile VAR protokolü hakkında, bu yıl oyun kurallarına getirilen değişikliklerle ilgili eğitimler verdik. Jaap Uilenberg ile temasa geçerek, seminere katılımını sağladık. Covid-19'dan dolayı çeşitli zorluklara rağmen aramıza katılan Uilenberg'e teşekkür ederim. Geçen sezon tüm zorluklara rağmen liglerin tamamlanmasıyla TFF'nin büyük bir başarıya imza attığını da belirtmek istiyorum. Ülkemiz her platformda attığı adımlarla, her geçen gün gelişmektedir. Altyapıda gelinen nokta birçok ülkenin önündedir. Riva Tesisleri'ndeki VAR Ofisi, son donanıma sahiptir ve başka ülkelerin de kullandığı bir ofistir. Bu sezon ekstradan merkez İstanbul olmak üzere, iki ayrı statta iki VAR Sistemi daha kullanmayı planlamaktayız. VAR asla her tartışmayı çözemeyecek. IFAB, VAR uygulamasını belirli ilkelere dayandırmıştır. VAR'ın her pozisyonda hakemi uyaracak beklentisi mümkün değildir. VAR'ın zaman zaman eleştirilmesinin nedeni, VAR protokolüyle ilgili yeterli bilgiye sahip olunmamasından kaynaklanıyor düşüncesindeyim. 2020-21 futbol sezonunda kural değişikliklerini dijital ortam üzerinden kulüplere göndereceğiz ve TFF'nin resmi internet sitesinden yayınlayacağız. İsteyen herkes tüm protokollere erişim sağlayabilecek. Biz hakemlerimize güveniyoruz. Sizlerin de güvenmesini bekliyoruz. Bize inanın ve güvenin. Hiç kimse merak etmesin, adaletten şaşmayan, herkese eşit mesafede bir MHK göreceksiniz. Görevde kaldığımız sürece, bu ilkelerden taviz vermeden, toplum vicdanının sesi olacağız" ifadelerini kullandı.

Özdemir: "Üst klasman hakem sayımızı 47'ye çıkarttık"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 42 haftalık bir maratonun kendilerini beklediğini dile getirerek, "Bunun yanında da Türkiye Kupası bulunuyor. Süper Lig ile birlikte, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de 145 takımımız yer alacaktır. Bu nedenle geniş bir hakem kadromuz olacak. Üst klasman hakem sayımızı 47'ye çıkarttık. Yeni MHK ile birlikte, bu sürecin üstesinden rahatlıkla geleceğimize inanıyoruz. Katkıları için Zekeriya Alp'e ve onun kuruluna teşekkür ediyorum. Serdar Tatlı ve kurul üyelerine de sonsuz başarılar diliyorum. Tatlı ve ekibi çok kısa sürede hızlı kararlar vererek çalışmalarına başladılar. Kendilerinin uzun yıllar Türk hakemliğine hizmet etmesini istiyorum. Ben ve yönetim kurulunun Serdar Tatlı ve hakemlerimize güvenimiz tamdır. Biz artık MHK başkanı ve kurul üyelerini kaybetmek istemiyoruz. Hakemlerimizi kaybetmek değil, kazanmak istiyoruz. MHK, federasyonumuz için çok değerlidir. Bizlerin başarısını, hakemlerinizin performansıyla eleştirilenler var. Eğer sizler başarılıysanız, bizler de başarılıyız. Başarılı olmamız için, hem yeni kurulumuza hem de hakemlere büyük görevler düşmektedir. Aranızda çok tecrübeli hakemler var, genç arkadaşlarımız da artık gümbür gümbür geliyorlar. Yeterli sabrı gösterirsek, Türk hakemliğinin ihtiyacı olan istikrarı sağlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Birilerini ya da bir tarafı memnun etmek için değil, adaleti sağlamak için maç yönetin. Bundan hiçbir zaman kuşkumuz yoktur. Tek bir ana amacımız var, kötü niyet olmasın. Geçen sezon maalesef tartışmaların odağında hep beraber kaldık. Haksız eleştiriler aldınız. Sizleri zan altında bırakmaya niyetlenenler oldu. Sizi zan altında bırakmaya kimsenin gücü yetmez. Sizlerin bizlerin onuru ve gururusunuz. Biz sizlerin hep arkanızda durduk, durmaya da devam edeceğiz. Sizler de bizler de ne karar verirsek verelim, maalesef kimseyi memnun edemiyoruz. Bir taraf mutlaka mutsuz oluyor. Bizlere düşen, verdiğiniz tüm kararlardan emin olmanızdır. Verdiğimiz hiçbir karardan da rahatsızlık duymamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"VAR kadrosu kuracağız"

Teknik donanımı yüksek, dünya standartlarında bir VAR merkezine sahip olunduğunun altını çizen Başkan Özdemir, "Riva VAR Merkezi, VAR'ın dünyadaki üssü haline gelmiştir. VAR'la 3'üncü yılımıza başlıyoruz. Artık ustalık dönemine girmiş sayılırız. Bu sezon VAR'ı, çok daha verimli ve doğru kullanacağınıza inancımız tamdır. Ayrıca VAR konusunda MHK talimatında yapılan değişiklikle çok önemli bir adım attık. Artık VAR Hakem kadrosu kuruyoruz. Bu süreçte sertifikası olan, hakemliği bırakmak durumunda kalacak hakemlerimizle birlikte önemli bir kadro oluşturacağız. Etkileri devam eden, çok önemli bir pandemi sürecini yaşadık. Futbola sahip çıkmamız gerekiyor. Özellikle bu dönemde marka değerimizi düşürmemek için omuz omuza çalışalım. En çok desteği de hakemlerimize verelim. Türk hakemliği de saygıyı hak etmektedir. Lütfen maçlarımız oynanırken, tüm sorumluluklarımızı bilelim. Sağlık Kurulumuzun hazırladığı rehbere uyalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarından taviz vermeyelim. İnsan, sporcu, taraftarların sağlığı, bizim için her şeyden önemlidir. Devre arasına kadar maçlarımızı seyircisiz oynayacağız. Azami hassasiyet göstermemiz gerekmektedir. Aksi takdirde kurullarımız gereken her türlü cezayı acımadan vereceğiz. Sağlıklı futbol için önce sağlık" diye konuştu. - İSTANBUL