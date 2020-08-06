2020-2021 sezonu Spor Toto Gelişim Ligleri planlaması belli oldu

2020-2021 sezonu Spor Toto Gelişim Elit U14-U15 ve U16 liglerinde gruplar belirlendi.

Spor Toto Gelişim Elit U14-U15 ve U16 Liginde mücadele edecek olan Hes Kablo Kayserispor 3 grupta mücadele edecek. Bölgesel Gelişim Ligi U15, U16, U17, U19 yaş kategori grupları ile birlikte bu liglerde sezon planlaması en kısa sürede açıklanacak. 10 takımın yer aldığı 3.grupta Sarı-Kırmızılılar Aytemiz Alanyaspor, Boluspor, Demir Grup Sivasspor, Fraport Tav Antalyaspor, Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor, Keçiörengücü, MKE Ankaragücü ve Osmanlı Futbol Kulübü takımları ile mücadele edecek. İlerleyen günlerde açıklanacak olan ligin başlama tarihi sonrası Hes Kablo Kayserispor U14-U15 ve U16 takımları yeni sezon hazırlıklarına start verecek. - KAYSERİ