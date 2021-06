2020-2021 Yaz Öğretimi Başvuru Duyurusu - Son Dakika

Değerli Öğrencilerimiz,

Öğretimine uzaktan eğitim ile devam ediyoruz.

Yaz Öğretimi esaslarına yeni eklenen 3. Maddede belirtilen ders seçme kriterinin genel not ortalamasına bağlı olarak ilave ders alınabilmesine olanak sağladığından, bahar yarıyılı yıl sonu sınav sonuçlarının ilan edilmesi beklenmektedir. Bu nedenle ders seçimleri 21 Haziran Pazartesi günü başlayacaktır. Yaz öğretimi kayıtlarınızı 6 Temmuz 2021 tarihlerine kadar ois. beykoz. edu. tr adresinden Ders Seçme ekranından yapabileceksiniz. OİS'ten ders seçimini yaparak mali yükümlülüğünü yerine getiren öğrencilerin ders kaydı kesinleştirilecektir. Yaz öğretiminde açılması kesinleşen dersler 7 Temmuz 2021 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir. Yaz öğretimi derslerinin başlangıcı 12 Temmuz 2021 Pazartesi günüdür. Diğer Yükseköğretim Kurumu Öğrencileri;

Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen öğrenciler 7 Temmuz 2021 tarihinde açılması kesinleşen derslerin yayınlanmasından sonra 12 Temmuz 2021 saat 16: 30'a kadar mali yükümlülüklerini de yerine getirerek ders kayıtlarını online olarak yapabileceklerdir. Özel öğrencilere, yaz öğretiminde aldıkları derslerin adını, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilmektedir.

Yaz Öğretimi Esasları;

Çeşitli sebeplerle bazı dersleri alamayan, daha önce aldıkları derslerden başarısız olan veya başarılı olduğu dersin notunu yükseltmek isteyen öğrenciler yaz okulu başvurusunda bulunabilirler. Yaz öğretiminde, sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılında açılmış dersler için başvuru yapılabilir. Yaz öğretiminde açılacak derslerin belirlenmesinde dikkate alınacak asgari katılımcı öğrenci sayısı minimum 8'tir. Bu sayı yaz öğretiminde açılacak dersler ile mezun olabilecek olan öğrenciler dikkate alınarak Senato kararı ile ders/dersler bazında azaltılabilir. Beykoz Üniversitesi Lisans ve Önlisans öğrencileri yaz öğretiminde en fazla 15 AKTS ders alabilirler. Mezun olma durumundaki öğrenciler ile genel not ortalaması 2. 72 (çift anadal yapan öğrenciler için anadal genel not ortalaması) ve üstü olan öğrenciler 6 AKTS'ye kadar ilave ders alabilirler. Çift anadal öğrencileri yaz öğretiminde anadal ve ikinci anadal programlarındaki derslerden toplamda en fazla yukarıda belirtilen AKTS kredisi kadar ders alabilirler. Beykoz Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencileri yaz öğretiminde en fazla 18 AKTS'lik ders alabilirler. Mezuniyet aşamasında olan öğrenciler ile normal eğitim-öğretim süresini tamamlamış ancak İşyerinde Uygulama Eğitimi dersini alamamış ya da aldığı halde başarısız olmuş öğrenciler, genel not ortalaması 1, 50 ve/veya üzerinde olmak koşuluyla yaz döneminde, 22 AKTS'lik İşyerinde Uygulama Eğitimi dersini alabilirler. Ancak bu öğrenciler İşyerinde Uygulama Eğitimi Yönergesinde belirtilen 14 hafta süreli İşyerinde Uygulama Eğitimini tamamlarlar. Bu durumda olan öğrenciler İşyerinde Uygulama Eğitimi dersi ile birlikte 7 haftalık yaz öğretiminde maksimum 15 AKTS'lik diğer dersleri de alabilirler. İşyerinde Uygulama Eğitimi dersini seçen ve pandemi şartları nedeniyle bu eğitimi kurum ve kuruluşlarda yapamayacak olan öğrenciler, pandemi dönemi ile sınırlı kalmak şartıyla, İşyerinde Uygulama Eğitimini ilgili akademik birimin İşyerinden Uygulama Eğitimi kredisi değerinde belirleyeceği ders ve/veya proje alarak tamamlayabilirler. Bu öğrenciler bu dersle ilgili başvuruları bağlı bulundukları akademik birim sekreterliklerine bildirmelidirler. Yeterli öğrenci sayısına ulaşılamadığı için açılamayan derslere kayıtlanan öğrenciler, açılmayan derslerin yerine, açılması kesinleşen diğer dersi/dersleri 7-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında seçebileceklerdir. Öğrenciler, yaz öğretiminde başvuru yaptığı dersin/derslerin açılmaması halinde almak istedikleri dersi, 8 Temmuz 2021 tarihinden itibaren AKTS kredileri aynı ya da daha fazla olmak, ders içerikleri eşdeğer olmak ve azami kredileri aşmamak koşuluyla ilgili akademik birim kurullarının kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilirler. Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz okulunda aldıkları derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır. Yaz öğretimine kayıt yaptıran öğrencilere, açılmayan derslerin ücreti Mali İşler Müdürlüğü tarafından ilan edilecek tarihler arasında iade edilir. Açılan derslere kesin kayıt yaptıran öğrencilerin ödemiş oldukları ücret, devam şartına bakılmaksızın iade edilmez. LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARI YAZ ÖĞRETİMİ TAKVİMİ ÇALIŞMA PROGRAMI

YAZ ÖĞRETİMİ

YAZ OKULU BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ

21 Haziran 2021 Pazartesi - 6 Temmuz 2021 Salı

YAZ OKULUNDA AÇILACAK DERSLERİN İLANI

7 Temmuz 2021 Çarşamba

YAZ OKULU BAŞKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN DERS ALMA İZİNLERİN BAŞLANGICI

12 Temmuz 2021 Pazartesi

YAZ OKULU DERSLERİNİN BAŞLANGICI

12 Temmuz 2021 Pazartesi

ARASINAVLAR

6 - 13 Ağustos 2021 Cumartesi - Cuma

ARASINAV NOTLARININ OİS'E GİRİLMESİ İÇİN SON TARİH

20 Ağustos 2021 Cuma

YARIYIL İÇİ SINAV NOTLARININ OİS'E GİRİLMESİ İÇİN SON TARİH

3 Eylül 2021 Cuma

30 AĞUSTOS TARİHİNDE YAPILAMAYAN DERSLERİN TELAFİSİ

6 Eylül 2021 Pazartesi

15 TEMMUZ TARİHİNDE YAPILAMAYAN DERSLERİN TELAFİSİ

7 Eylül 2021 Salı

YAZ OKULU DERSLERİNİN SON GÜNÜ

7 Eylül 2021 Salı

YARIYIL SONU SINAVLARI

9 - 15 Eylül 2021 Perşembe - Çarşamba

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR YAZ ÖĞRETİMİ TAKVİMİ ÇALIŞMA PROGRAMI

YAZ ÖĞRETİMİ

YAZ OKULU BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ

21 Hazirana€ı14 Temmuz 2021 Pazartesia€ıÇarşamba

YAZ OKULUNDA AÇILACAK DERSLERİN İLANI

16 Temmuz 2021 Perşembe

YAZ OKULU BAŞKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN DERS ALMA İZİNLERİN BAŞLANGICI

26 Temmuz 2021 Pazartesi

YAZ OKULU DERSLERİNİN BAŞLANGICI

26 Temmuz 2021 Pazartesi

ARASINAVLAR

16 - 20 Ağustos 2021 Pazartesi - Cuma

ARASINAV NOTLARININ OİS'E GİRİLMESİ İÇİN SON TARİH

27 Ağustos 2021 Cuma

YARIYIL İÇİ SINAV NOTLARININ OİS'E GİRİLMESİ İÇİN SON TARİH

19 Eylül 2021 Pazar

YAZ OKULU DERSLERİNİN SON GÜNÜ

21 Eylül 2021 Salı

YARIYIL SONU SINAVLARI

22- 29 Eylül 2021 Çarşamba

Beykoz Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönergesi