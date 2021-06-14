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2020-2021 Yaz Okulu Ön Kayıt İşlemleri - Son Dakika

2020-2021 Yaz Okulu Ön Kayıt İşlemleri

14.06.2021 13:05
2020-2021 Yaz Okulu Ön Kayıt İşlemleri, System.String[]

Üniversitemizde 2020-2021 Yaz okulunun Uzaktan Öğretim Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi planlanmakla birlikte ilerleyen tarihlerde nasıl yapılacağına ilişkin nihai karar bu sayfadan ilan edilecektir.

Üniversitemizde 2020-2021 Yaz okulunun Uzaktan Öğretim Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi planlanmakla birlikte ilerleyen tarihlerde nasıl yapılacağına ilişkin nihai karar bu sayfadan ilan edilecektir.

ÖNKAYIT

2020-2021 yaz okulunda açılacak derslerin belirlenmesi amacıyla, 14. 06. 2021-06. 07. 2021 tarihleri arasında yaz okulu Ön Kayıt başvurusu yapılacaktır. Ön kayıt kesin kayıt niteliğinde olmayıp sadece açılacak derslerin belirlenmesi amacıyla yapılan bir uygulamadır.

Önkayıt sırasında herhangi bir ücret kontrolü yapılmayacaktır. Ödenecek ücret miktarı 24. 07. 2021 tarihinden itibaren gerçek sistem üzerinden kesin kayıtlar yapılır iken sistemde görünecektir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrencilerinin Dikkatine

1- Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrencileri ön kayıt işlemlerini obs. aku. edu. tr/test_25052021 adresinden öğrenci numaraları (e-devlet şifresi ile giriş yapamazsınız. ) ve şifreleri ile giriş yaparak gerçekleştirebileceklerdir.

2- Öğrencilerimiz yaz okulunda açılmasını istedikleri dersleri seçip kesinleştirdikten sonra ön kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır. Ön kayıt işlemi sırasında Danışman onayı yapılmayacaktır.

3- Öğrencilerimizin kesin kayıtlarda yaz okulundan faydalanabilmesi için 24. 07. 2021 tarihine kadar geçmiş dönemlere ait herhangi bir katkı payı ve öğrenim ücreti borcu olmaması gerekmektedir. Geçmiş dönemlere ait herhangi bir borcu olan öğrencilerimizin borçlarını ödemeleri gerekmektedir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Dışında Farklı Bir Üniversitede Kayıtlı Olan Öğrencilerin Dikkatine

1- Başka Üniversitelerde kayıtlı olup Üniversitemizde yaz okulundan ders almak isteyen öğrenciler; 14. 06. 2021 - 06. 07. 2021 tarihleri arasında https://onbasvuru. aku. edu. tr/ web adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile giriş yaparak istenen bilgileri ve açılmasını istedikleri dersleri seçeceklerdir.

2- Ön başvuru ekranında girdiğiniz bilgiler ile gerçek öğrenci otomasyon sistemi (OBS) üzerinde kaydınız oluşturulacaktır. Bu nedenle hak kaybına uğramamak için bilgilerinizi doğru girmeniz çok önemlidir. Ön kayıtlar bitmeden önce Ön başvuru sayfasına giriş yaparak başvuru esnasında kayıt ettiğiniz bilgilerde değişiklik yapabilirsiniz.

3- Kesin kayıta katılarak yaz okulundan ders alabilmek için mutlaka ön kayıt yapmış olmanız gerekir. Ön kayıt yapan ve üniversitemiz dışından gelen öğrenciler için öğrenci numarasını öğrenecekleri link kesin kayıt sırasında buradan ilan edilecektir.

4- Ön kayıt sistemine girmiş olduğunuz kişisel bilgiler, kesin kayıt başlamadan gerçek sisteme aktarılacak ve size verilecek öğrenci numarası ile sisteme girişiniz sağlanacaktır.

5- Yaz Okulu sonunda almış olduğunuz derslere ait not döküm belgeleri ön kayıtta belirttiğiniz ilgili üniversiteye gönderilecektir.

6- Birden fazla Üniversite kaydı olan öğrencilerin doğru Üniversiteyi seçtiğinden emin olması gerekir, aksi halde yaz okulunda alınacak derslere ilişkin not bilgileri burada belirtilen üniversiteye gönderilecektir.

7- Yaz Okulu ile ilgili Üniversitenin size yapacağı bildirimler ile sizin Üniversiteye yapacağınız bildirimler/formlar/dilekçeler kaydettiğiniz e-posta üzerinden yapılacaktır. Başka e-posta adreslerinden gönderilecek hiçbir e-posta kabul edilmeyecektir.

8-Eksik ya da yanlış bildirimlerden doğacak hak kayıplarını kabul ve taahhüt etmiş olacaksınız.

KESİN KAYIT

1-Yaz Okulu kesin kayıtları 24-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Üniversitemiz öğrencileri ile ön kayıt yapan ve üniversitemiz dışından gelen öğrenciler 24. 07. 2021 - 30. 07. 2021 tarihleri arasında https://obs. aku. edu. tr/oibs/ogrenci/ web adresinden KESİN ders kayıtlarını yapmalıdırlar. 24. 07. 2021 - 30. 07. 2021 tarihleri arasında kesin ders kayıtlarını yapmayan öğrenciler yaz okulundan faydalanamaz.

2- Yaz Okulu ücretleri, açılacak dersler ve ders kayıtlarının ne şekilde yapılacağı ilgili birimlerimizin web sayfalarından daha sonra duyurulacaktır.

*** 24. 07. 2021 - 30. 07. 2021 tarihleri arasında kesin kayıt sürecinde nasıl kayıt yapılacağına ilişkin Müfredat tabanlı ders kayıt sistemine ait eğitim videosunu izlemek için tıklayınız.

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Afyon Kocatepe Üniversitesi, E Devlet, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 2020-2021 Yaz Okulu Ön Kayıt İşlemleri - Son Dakika


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