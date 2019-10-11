Kamu kaynakları, Orta Vadeli Plan (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan'da (OVMP) belirlenen politika, tedbir ve öncelikler dogˆrultusunda kullanılacak.

Cumhurbaşkanlığının "2020-2022 Dönemi Bütçe Çağrısı"na ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere, Yeni Ekonomi Programı (YEP)/OVP (2020-2022) ve OVP ile uyumlu olarak hazırlanan OVMP'de (2020-2022) ekonomi ve maliye politikalarının temel amaçları belirlendi.

Bu kapsamda 2020-2022 döneminde ekonomi politikasının temel amaçları, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı, sürdürülebilir büyümeyle adaletli paylaşıma yönelik dönüşümün gerçekleştirilmesi olacak.

Aynı dönemde maliye politikasının temel amaçlarını ise para politikası hedefleriyle eş güdüm içinde sıkı mali disiplinle enflasyonla mücadeleye destek verilmesi, kaynakların verimli kullanılması, belirlenen alanlarda tasarrufu sağlayacak yapısal değişikliklerin hayata geçirilmesi, bütçenin gelir performansının yükseltilmesi amacıyla sürekli ve kalıcı gelir kaynakları oluşturulması, vergi tahsilatında etkinliğin artırılması, ekonomide kayıt dışılığın azaltılması ve böylece kamu borçluluğunun düşük düzeylerde tutulması oluşturacak.

Kamu kaynaklarının kullanımında, OVP ve OVMP'de belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket edilecek. Kamu idareleri kendilerine tahsis edilen ödenekleri, aşmadan, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanacak. Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacak.

Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacak. Kamu yatırım, harcama, teşvik ve desteklerinin etkinliği artırılacak.

Beşeri sermayenin güçlendirilmesi, kapsayıcı büyüme yaklaşımının belirgin bir biçimde hayata geçirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasına yönelik politikaların uygulanmasına devam edilecek.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, OVP ve OVMP, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alarak 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacak.

Bütçe Hazırlama Rehberi

Çağrı kapsamında yer alan Bütçe Hazırlama Rehberi'ne göre, bütçe teklifi hazırlanırken, yıl sonu tu¨ketici fiyatları endeksindeki artıs¸ 2020 yılı ic¸in yüzde 8,5, 2021 yılı ic¸in yüzde 6 ve 2022 yılı ic¸in yüzde 4,9 olarak esas alınacak.

GSYH bu¨yu¨me oranı 2020, 2012 ve 2022 yılları için yüzde 5 olarak öngörülecek.

Do¨ner sermaye gelirleriyle bu¨tc¸e kaynakları birlikte kullanılarak yu¨ru¨tu¨len hizmetlerde, do¨ner sermayeler aracılıgˆıyla kars¸ılanabilecek ihtiyac¸lar ic¸in bu¨tc¸eden o¨denek talebinde bulunulmayacak.

Yu¨kseko¨gˆretim kurumları dıs¸ında kalan o¨zel bu¨tc¸eli idareler, son 3 yıla ait bilanc¸o, gelir tablosu ve yıl sonu kesin mizanıyla 2019 yılı altı aylık bilanc¸o, gelir tablosu ve mizanını tekliflerine ekleyecek.

I·dareler, gelir tahminlerinde do¨ner sermaye ve fon gelirleri dıs¸ında kalan tu¨m gelir kaynaklarını dikkate alacak, o¨nceki yıllar gerc¸ekles¸meleri ve gelecegˆe yo¨nelik beklentiler dogˆrultusunda yapılacak gelir tahminlerini gelir bu¨tc¸e fis¸lerine yansıtacak.

Kamu idareleri o¨denek tekliflerini, hizmetlerini ilk defa sunacakmıs¸ gibi degˆerlendirmeye tabi tutacak, o¨ncelikli somut ihtiyac¸larını go¨zeterek hizmetlerin maliyetinin mu¨mku¨n olan en du¨s¸u¨k du¨zeyde tutulması ic¸in gerekli c¸alıs¸maları yu¨ru¨tecek ve mevcut harcama alanlarını go¨zden gec¸irerek verimsiz harcamaların tasfiye edilmesini sagˆlayacak s¸ekilde yapacak.