2020-21 Sultanlar Ligi değerlendirme toplantısı yapıldı

2020-2021 voleybol sezonu Misli.com Sultanlar Ligi'nin değerlendirildiği ve 2021-2022 voleybol sezonuna ilişkin görüş ve önerilerin paylaşıldığı değerlendirme toplantısı İstanbul'da düzenlendi.

Volley Hotel'de gerçekleşen toplantıya, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Asbaşkanı Suat Güler, TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK) Başkanı Aziz Yener ve kulüp temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasına kulüp başkanları, yöneticileri, temsilcileri ve katılımcılara hoş geldin diyerek başlayan TVF Başkanı Üstündağ, "Geçen yılki değerlendirme toplantısının ardından bir alt lige düşen takımlarımıza geçmiş olsun diyor, başta bu yıl aramıza terfi eden takımlarımız olmak üzere tüm Misli.com Sultanlar Ligi takımlarımıza hoş geldiniz diyorum. Voleybolda güzel işler yapmak için burada düşüncelerimizi istişare edecek, paylaşacağız. Camia olarak da samimiyetimizi hep dile getiriyoruz; biz nezih ve birbirini destekleyen bir camiayız. Takımlarımızın yönetimlerinde değişiklikler, aramıza yeni katılan takımlar oldu. Tüm takımlarımıza; hepimizin tek temennisi olan, olmazsa olmazımız sağlıklı bir sezon diliyorum. Son olarak maçlarımızı tüm Türkiye'de izlenme imkanı sunan yayıncı kuruluşumuz TRT ile AXA Sigorta Efeler ve Misli.com Sultanlar Ligleri'ndeki tüm maçları seyirciyle buluşturan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören başta olmak üzere Misli.com ekibine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın ardından söz alan Misli.com Sultanlar Ligi takımları, herkese sağlıklı bir sezon diledi.

Değerlendirme toplantısı; değişen oyun kurallarının anlatımı, sezona dair bilgiler verilmesi ve geçmiş sezonun değerlendirilmesiyle devam etti.

TVF Başkanı Üstündağ konuşmasını; yeni sezonda Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek tüm takımlara başarılar dileyerek sonlandırdı.

(İHA)