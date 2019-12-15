2020-21 UEFA Bölgeler Kupası kuraları çekildi - Son Dakika
Son Dakika Spor 2020-21 UEFA Bölgeler Kupası kuraları çekildi - Son Dakika Spor

2020-21 UEFA Bölgeler Kupası kuraları çekildi

6 saat önce

Türkiye, seri başı olduğu kura çekimi sonucunda Slovakya, İsrail ve San Marino ile birlikte 5. Grup'ta yer aldıKadroları hiç profesyonel olmamış ve profesyonel liglerde oynamamış amatör futbolculardan kurulu takımların mücadele ettiği ve amatör kulüpler düzeyince Avrupa'nın en büyük...

2020-21 UEFA Bölgeler Kupası kuraları çekildi, System.String[]

Türkiye, seri başı olduğu kura çekimi sonucunda Slovakya, İsrail ve San Marino ile birlikte 5. Grup'ta yer aldı

Kadroları hiç profesyonel olmamış ve profesyonel liglerde oynamamış amatör futbolculardan kurulu takımların mücadele ettiği ve amatör kulüpler düzeyince Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan UEFA Bölgeler Kupası'nda (UEFA Regions' Cup) 2020-21 Sezonu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Türkiye, seri başı olduğu kura çekimi sonucunda Slovakya, İsrail ve San Marino ile birlikte 5. Grup'ta yer aldı. 5. Grup maçlarına San Marino ev sahipliği yapacak.

8'i ön elemede olmak üzere toplam 36 ülkeden temsilcilerin katıldığı UEFA Bölgeler Kupası'nda 8 grupta birinci sırayı alacak takımlar, finallerde mücadele etmeye hak kazanacak.

Prensip olarak turnuvada finallere kalmaya hak kazanan 8 takımdan biri ev sahipliği yapacak. Finaller, 2021 yılı haziran ayının son iki haftası oynanacak.

Türkiye, 2018-2019 sezonunda oynadığı maçlarda topladığı 5.000 puanla son üç sezonda 14.333 puana ulaşıp, UEFA Bölgeler Kupası'nda 1. sırada yer aldı.

Kupada ülkemiz 2014-15 sezonunda Ankara Karması, 2016-17 ve 2018-19 sezonlarında ise İstanbul Karması tarafından temsil edildi. Her üç şampiyonada da finallere kalan karmalarımız, bronz madalya kazanmıştı.


San Marino, Slovakya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:35 Kaynak: DHA
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