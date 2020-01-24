2020 abiye tasarımları göz kamaştırdı - Son Dakika
Son Dakika Magazin 2020 abiye tasarımları göz kamaştırdı - Son Dakika Magazin

2020 abiye tasarımları göz kamaştırdı

6 saat önce

ANTALYA ve İstanbul'daki mankenlerin katılımıyla İzmir'de ünlü Türk markasının 2020 abiye koleksiyonu tanıtıldı.

2020 abiye tasarımları göz kamaştırdı, System.String[]

ANTALYA ve İstanbul'daki mankenlerin katılımıyla İzmir'de ünlü Türk markasının 2020 abiye koleksiyonu tanıtıldı. Düzenlenen moda etkinliğinde ünlü model ve oyuncu Chloe Loughnan vee Best Model güzelleri, podyuma çıktı.

Merkezi İstanbul'da bulunan giyim firması, 2020 koleksiyonunun tanıtımını İzmir Hilton Otel'de Emy Ajans tarafından düzenlenen defileyle yaptı. 150 parça abiye elbiseden oluşan koleksiyonun 50 parçadan oluşan bölümünün tanıtıldığı defilede, model ve oyuncu Chloe Loughnan'ın yanı sıra, Best Model of the Word 2019 seçilen Derya Ekşioğlu, Best Model Turkey güzelleri Tutku Aygan, Türkan Geyik, Hande Taşkın ve Leena Shindondola podyuma çıktı. Koreografisini Emy Ajans kurucusu Eda Meltem Yılmaz'ın yaptığı, 30 mankenin yarım saat süresince podyumda kaldığı defile, modaseverler tarafından ayakta alkışlandı.

CHLOE İKİ ABİYE GİYDİ

Gecede biri kırmızı, diğeri beyaz olmak üzere iki renkte abiyeyle podyumda yürüyen Chloe Loughnan, güzelliğiyle dikkati çekti. Defilenin açılışını omuzları açık, özel taşlarla süslü kırmızı abiye ile yapan Loughnan, finalde ise derin göğüs dekolteli, parlak taşlı uzun beyaz abiye giydi.

EL İŞÇİLİĞİ ELBİSELER

Koleksiyon hakkında bilgi veren firma ortağı Selçuk Memişoğlu, koleksiyonun tamamının el işçiliği ile üretildiğini söyledi. Makine yardımı olmadan dikilen koleksiyon hakkında bilgi veren Memişoğlu, "İlkbahar mevsiminde doğayı süsleyen pastel renkler göz önüne alınarak oluşturuldu. Nişan, kına ve düğün gibi özel günlerde kullanılabilecek abiyeleri sergiledik" dedi.


Chloe Loughnan, İstanbul, İzmir, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüsüne tedbir amaçlı karantina odası hazırlandı
Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan'dan 'deprem' uyarısı 7 yıllık sır çözüldü! Çöp konteynerındaki ölü bebeğin katili anneannesi çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi, Angela Merkel'i mest etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 15:24:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 abiye tasarımları göz kamaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]