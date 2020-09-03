6 Ağustos tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'ninhttps://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 10.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 10:42 - Kaynak: İHA
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