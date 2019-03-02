Son Dakika Haberleri: 2020 Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası Polonya'da

2020 Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası Polonya'da

57 dakika önce

Polonya, 2020 Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

2020 Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası Polonya'da, System.String[]
Polonya, 2020 Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu, şampiyonanın 2020 yılında Polonya'nın Krakow şehrinde düzenleneceğini duyurdu.

Grup kuralarının 2020 Şubat ayında çekileceği organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Polonya, İngiltere, Gürcistan, İrlanda, Rusya, Azerbaycan, Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya, Hollanda, Ukrayna ve İskoçya mücadele edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:03 Kaynak: AA

Avrupa, Futbol, Polonya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, Barajda Rakip Futbolcuların Durmasını Engelleyecek Atiba Hutchinson, Beşiktaş Formasıya Bir İlki Yaşadı

Beşiktaş, Kayserispor ile 2-2 Berabere Kaldı Sadettin Saran'ın, Yerli Kim Kardashian Metisha Schaefer'la Yeni Bir Aşka Yelken Açtığı İddia Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 18:00:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2020 Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası Polonya'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]