2020 Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası Polonya'da

Polonya, 2020 Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Polonya, 2020 Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.



Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu, şampiyonanın 2020 yılında Polonya'nın Krakow şehrinde düzenleneceğini duyurdu.



Grup kuralarının 2020 Şubat ayında çekileceği organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Polonya, İngiltere, Gürcistan, İrlanda, Rusya, Azerbaycan, Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya, Hollanda, Ukrayna ve İskoçya mücadele edecek.

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