2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de düzenlenecek

2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na Mersin ev sahipliği yapacak.

Avrupa Cimnastik Birliğinden (UEG) yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'da düzenlenmesi planlanan turnuva, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle Türkiye'ye alındı.

Mersin'in ev sahipliği yapacağı şampiyona, erkeklerde 9-13 Aralık, kadınlarda ise 17-20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.